Samsung создала "умные" телевизоры для геймеров, дизайнеров и любителей NFT (видео)

В этом году бренд сосредоточился на усовершенствовании программного обеспечения и новых функциях, подвинув "железо" на второй план.

Компания Samsung представила новые телевизоры, которые выпустит в 2022 году. Подробности она сообщила на официальном сайте в преддверии выставки CES 2022.

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"Инновационные дисплеи Samsung 2022 года отвечают требованиям киберспортсменов, профессиональных дизайнеров и других пользователей", – отметила Хесун Ха, исполнительный вице-президент подразделения Visual Display Business компании Samsung Electronics.

Samsung стал первым крупным производителем телевизоров, который поддержал популярную технологию NFT. Компания заявляет, что предоставит "новаторскую платформу" для просмотра, демонстрации и даже покупки невзаимозаменяемых токенов.

Компания заявляет, что некоторые модели ТВ-панелей 2022 года выпуска будут поддерживать приложение NFT Platform. Подключив смартфоны к телевизору, пользователи смогут просматривать диджитал-объекты и выполнять другие необходимые действия. При помощи функции автоматической калибровки можно будет настраивать параметры изображения файлов с привязанными к ним NFT.

Все новые модели MicroLED-телевизоров The Wall лишены рамок — модульная технология позволяет собирать из нескольких панелей экран вплоть до 178 дюймов в диагонали. Кроме того, компания выпустит на рынок MicroLED-ТВ с диагоналями 99 и 110 дюймов, а также новую конфигурацию с 89 дюймами. Стоит подчеркнуть, что преимущество MicroLED-технологии перед OLED в том, что ее светодиоды практически не выгорают. Оправдывая свою долговечность, такие экраны имеют высокую стоимость.

Телевизоры MiniLED с разрешением 4К и 8К из серии Neo QLED не потерпели больших изменений, и неудивительно, ведь они существуют только второй год. Представители Samsung утверждают, что увеличили яркость подсветки с 12 до 14 бит и улучшили HDR. Новые модели получат ПО с искусственным интеллектом, который будет анализировать изображение, выделять объекты на переднем плане и усиливать ощущение глубины. Софт также будет отвечать за повышение яркости и контрастности. В то же время, телевизоры MiniLED не будут поддерживать Dolby Vision.

Некоторые модели получат переменную частоту и поддержку игровой технологии AMD FreeSync Premium Pro. Все телевизоры премиального сегмента оборудуют портами HDMI 2.1, получат возможность транслировать видео в разрешении 4К с частотой обновления 120 Гц и продвинутые звуковые функции, такие как адаптивную регулировку голоса и SpaceFit Sound для автоматической калибровки.

[ + – ] Домашний экран Samsung Фото: Samsung

Телевизоры Samsung 2022 года продолжат работать под управлением операционной системы Tizen, но получат полностью обновленный домашний экран, по словам разработчиков, "более футуристичный". Он будет отображать весь контент стриминговых сервисов в одном "удобном для просмотра месте". Вместе с телевизорами Samsung представит саундбары и другие аксессуары для домашнего просмотра. Еще одно нововведение: возможность подключить камеру, смартфон или планшет для видеозвонков.

Ранее писали, что Samsung разработала пульт для телевизора, заряжающийся от WiFi. Инженеры компании заменили батарейки на конденсатор, который постоянно хранит небольшое количество энергии.