Samsung "навчила" свої Micro LED-телевізори демонструвати та торгувати NFT (відео)

Цьогоріч бренд зосередився на вдосконаленні програмного забезпечення та нових функціях, посунувши "залізо" на другий план.

Компанія Samsung представила нові телевізори, які випустить у 2022 році. Подробиці вона повідомила на офіційному сайті напередодні виставки CES 2022.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Інноваційні дисплеї Samsung 2022 відповідають вимогам кіберспортсменів, професійних дизайнерів та інших користувачів", — зазначила Хесун Ха, виконавча віцепрезидентка підрозділу Visual Display Business компанії Samsung Electronics.

Samsung став першим великим виробником телевізорів, який підтримав найпопулярнішу технологію NFT. Компанія заявляє, що надасть "новаторську платформу" для перегляду, демонстрації і навіть покупки незамінних токенів.

Компанія заявляє, що деякі моделі ТВ-панелей 2022 випуску підтримуватимуть додаток NFT Platform. Підключивши смартфони до телевізора, користувачі зможуть переглядати діджитал-об'єкти та виконувати інші необхідні дії. За допомогою функції автоматичного калібрування можна буде налаштовувати параметри зображення файлів із прив'язаними до них NFT.

Усі нові моделі MicroLED-телевізорів The Wall позбавлені рамок — модульна технологія дозволяє збирати з кількох панелей екран до 178 дюймів у діагоналі. Крім того, компанія випустить на ринок MicroLED-ТВ із діагоналями 99 та 110 дюймів, а також нову конфігурацію з 89 дюймами. Варто підкреслити, що перевага MicroLED-технології перед OLED у тому, що її світлодіоди практично не вигоряють. Виправдовуючи свою довговічність такі екрани мають високу вартість.

Телевізори MiniLED із роздільною здатністю 4К і 8К із серії Neo QLED не зазнали великих змін, і не дивно, адже вони існують лише другий рік. Представники Samsung стверджують, що збільшили яскравість підсвічування з 12 до 14 біт та покращили HDR. Нові моделі отримають ПЗ зі штучним інтелектом, який аналізуватиме зображення, виділятиме об'єкти на передньому плані та посилюватиме відчуття глибини. Софт також відповідатиме за підвищення яскравості та контрастності. Водночас, телевізори MiniLED не підтримуватимуть Dolby Vision.

Деякі моделі отримають змінну частоту та підтримку ігрової технології AMD FreeSync Premium Pro. Усі телевізори преміального сегменту обладнають портами HDMI 2.1, отримають можливість транслювати відео з роздільною здатністю 4К з частотою оновлення 120 Гц і просунуті звукові функції, такі як адаптивне регулювання голосу та SpaceFit Sound для автоматичного калібрування.

[ + – ] Домашній екран Samsung Фото: Samsung

Телевізори Samsung 2022 продовжать працювати під управлінням операційної системи Tizen, але отримають повністю оновлений домашній екран, за словами розробників, "більш футуристичний". Він відображатиме весь контент стрімінгових сервісів в одному "зручному для перегляду місці". Разом із телевізорами Samsung представить саундбари й інші аксесуари для домашнього перегляду. Ще одне нововведення: можливість підключити камеру, смартфон чи планшет для відеодзвінків.

Раніше писали, що Samsung розробила пульт для телевізора, що заряджається від WiFi. Інженери компанії замінили батареї на конденсатор, який постійно зберігає невелику кількість енергії.