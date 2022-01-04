Ученые создали "жидких" роботов, которые не нуждаются в электропитании (видео)

Технология "Liquibot" позволила устройствам работать автономно и транспортировать химические вещества в заданном направлении.

Ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли (США) были вдохновлены водомерками — насекомыми, которые способны удерживаться на поверхности воды. Им удалось создать роботов, обладающих таким же свойством, при этом боты работают автономно и непрерывно, не нуждаясь в электропитании, сообщает independent.co.uk.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Технология "Liquibot" может применяться в разработках в области автоматизированного химического синтеза или систем доставки лекарств внутри человеческого организма", — заявили исследователи.

Во время исследования ученые продемонстрировали робота с автономным приводом. Устройство выглядит как маленький открытый мешочек диаметром всего 2 мм, который может непрерывно работать на энергии химических веществ раствора, в котором он находится, а не от электричества.

"Мы преодолели барьер в разработке "жидкой" роботизированной системы, которая может работать автономно, используя химические вещества для управления движением бота", — говорится в заявлении соавтора исследования Тома Рассела из отдела материаловедения лаборатории Беркли.

"Нам не нужно подавать электроэнергию, потому что наши ликвиботы получают энергию из окружающей их среды", — пояснил доктор Рассел.

В ходе серии экспериментов, описанных в исследовании, ученые обнаружили, что "кормление" ликвиботов солью делает их тяжелее, чем раствор, в котором они находятся. И это заставляет их группироваться в центре емкости, где они наполняются определенными химическими веществами. Этот процесс запускает реакцию, на поверхности раствора образовываются пузырьки кислорода, которые выносят ботов на поверхность, где они выгружают свою "ношу" (например, лекарственный препарат) и затем процесс повторяется, пока в растворе достаточно химических веществ для подпитки роботов.

Ранее мы сообщали о том, что роботы Tesla, по заявлению Илона Маска, научатся подстраиваться не только под привычки их владельцев, но и под их характер.