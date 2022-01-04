Учені створили "рідких" роботів, які не потребують електроживлення (відео)

Технологія "Liquibot" дозволила пристроям працювати автономно та транспортувати хімічні речовини у заданому напрямку.

Учені з Національної лабораторії імені Лоуренса в Берклі (США) були натхненні водомірами — комахами, здатними утримуватися на поверхні води. Їм вдалося створити роботів, які мають таку ж властивість, при цьому боти працюють автономно та безперервно, не потребуючи електроживлення, повідомляє independent.co.uk.

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"Технологія "Liquibot" може застосовуватися у розробках у галузі автоматизованого хімічного синтезу або систем доставки ліків усередині людського організму", — заявили дослідники.

Під час дослідження вчені продемонстрували роботу з автономним приводом. Пристрій виглядає як маленький відкритий мішечок діаметром усього 2 мм, який може працювати безперервно на енергії хімічних речовин розчину, в якому він знаходиться, а не від електрики.

"Ми подолали бар'єр у розробці "рідкої" роботизованої системи, яка може працювати автономно, використовуючи хімічні речовини для управління рухом бота", — йдеться у заяві співавтора дослідження Тома Рассела з відділу матеріалознавства лабораторії Берклі.

"Нам не потрібно подавати електроенергію, тому що наші ліквідоти отримують енергію з навколишнього середовища", — пояснив доктор Рассел.

У процесі серії експериментів, описаних у дослідженні, учені з'ясували, що "годування" ліквіботів сіллю робить їх важчими, ніж розчин, в якому вони знаходяться. І це змушує їх групуватись у центрі ємності, де вони наповнюються певними хімічними речовинами. Цей процес запускає реакцію, на поверхні розчину утворюються бульбашки кисню, які виносять ботів на поверхню, де вони вивантажують свою "ношу" (наприклад, лікарський препарат) і потім процес повторюється, поки в розчині достатньо хімічних речовин для підживлення роботів.

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