В "Дія" запустили push-уведомления о проверке кредитной истории (видео)

Уведомление приложение будет присылать, если какой-то банк будет проверять вашу кредитную историю или открывать новый счет.

Министерство цифровой трансформации Украины запустило в "Дія" функцию push-уведомлений о кредитах и проверках кредитной истории граждан. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

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"Проверка кредитной истории — это обязательный этап при оформлении кредита. Теперь, когда какой-то банк будет проверять вашу кредитную историю или открывать новый счет, — вы сразу же увидите пуш в приложении Дія", — заявил Федоров.

Для получения push-уведомлений, обновлять "Дію" не нужно, услуга будет доступна по умолчанию в приложении.

"Большинство случаев кредитного мошенничества происходит именно с бумажными паспортами, которые легко отксерить и передать кому-то. Это одна из главных причин, почему в Киберполе сейчас много дел с кредитными схемами", — отмечает Федоров.

По словам министра, электронные документы более надежны, потому что невозможно взять кредит на электронные документы гражданина без его ведома. "Дія" не взаимодействует с микрокредитными финансовыми учреждениями, а при взаимодействии с банками необходимо иметь электронную подпись.

Но на протяжении всей жизни люди создавали много бумажных документов и мошенники пытаются взять кредиты на них.

"И теперь, даже если мошенники пытаются взять кредит на ваши бумажные документы, вы будете получать в "Дії" пуш-уведомления", — объясняет Федоров.

[ + – ] В "Дія" запустили push-уведомления о проверке кредитной истории

Если пользователь приложения не оформлял кредит, он может известить свой банк и заблокировать данную операцию. Так государство будет помогать предотвращать случаи мошенничества.

Ранее Фокус писал, что водительские права, техпаспорта, студенческие в "Дії" приравняли к бумажным документам. Соответствующие постановления Кабинет министров принял на заседании 29 декабря.