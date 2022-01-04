У "Дія" запустили push-сповіщення про перевірку кредитної історії (відео)

Повідомлення додаток надсилатиме, якщо якийсь банк перевірятиме вашу кредитну історію або відкриватиме новий рахунок.

Міністерство цифрової трансформації України запустило в "Дія" функцію push-повідомлень про кредити та перевірки кредитної історії громадян. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

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"Перевірка кредитної історії — це обов'язковий етап під час оформлення кредиту. Тепер, коли якийсь банк перевірятиме вашу кредитну історію або відкриватиме новий рахунок, — ви відразу ж побачите пуш у додатку "Дія"", — заявив Федоров.

Для отримання push-повідомлень, оновлювати "Дію" не потрібно, послуга буде доступна за замовчанням у програмі.

"Більшість випадків кредитного шахрайства відбувається саме з паперовими паспортами, які легко відксерити та передати комусь. Це одна з головних причин, чому в Кіберполі зараз багато справ із кредитними схемами", — зазначає Федоров.

За словами міністра, електронні документи є надійнішими, бо неможливо взяти кредит на електронні документи громадянина без його відома. "Дія" не взаємодіє з мікрокредитними фінансовими установами, а в процесі взаємодії з банками необхідно мати електронний підпис.

Але протягом усього життя люди створювали багато паперових документів, і шахраї намагаються взяти кредити на них.

"І тепер, навіть якщо шахраї намагаються взяти кредит на ваші паперові документи, ви отримуватимете в "Дії" пуш-повідомлення", — пояснює Федоров.

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Якщо користувач програми не оформляв кредит, він може сповістити свій банк і заблокувати цю операцію. Так держава допомагатиме запобігати випадкам шахрайства.

Раніше Фокус писав, що права водія, техпаспорти, студентські в "Дії" прирівняли до паперових документів. Відповідні постанови Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 29 грудня.