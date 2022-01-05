TCL представила свой первый ноутбук, складной телефон и AR-очки (фото, видео)

Компания расширяет свой ассортимент и пытается обогнать конкурентов за счет мобильности и низких цен.

Крупный производитель телевизоров TCL представил свой первый ноутбук, концепт складного смартфона и очки для дополненной реальности. Подробности и характеристики новинок выяснил портал GSM Arena.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Ноутбук Book 14 Go — недорогой, но очень автономный

Book 14 Go получил дисплей с диагональю 14,1 дюйма, разрешением 1366 x 768 пикс. и частотой обновления 60 Гц. Модель оснастили довольно старым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7c, поэтому ее позиционируют, как недорогой ноутбук для учебы или альтернативу Chromebook. Процессор состоит из 2-х мощных ядер Kryo 495 Gold с частотой до 2,55 ГГц, а также из 6-ти энергоэффективных Kryo 495 Silver, он поддерживает сети 4G LTE, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

Лептоп способен работать до 12 ч в активном режиме благодаря аккумулятору в 40 Вт*ч. Четыре ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище на 128 ГБ позволят запускать игры, предусмотрен также дополнительный слот под диск SSD. Устройство довольно легкое и компактное — 13,95 мм толщина и вес в 1,3 кг. TCL уверяет, что это самый тонкий ноутбук в своем сегменте. Рама у него пластиковая, но укрепленная металлическими пластинами.

[ + – ] Ноутбук TCL Book 14 Go Фото: gsmarena.com

Для зарядки аккумулятора в 40 Вт*ч используется технология USB-C Power Delivery (25 Вт), которая поддерживает зарядные устройства для смартфонов, что особенно удобно во время поездок. Оба USB-порта позволяют заряжать устройство, но один из них также предлагает DisplayPort для подключения внешнего монитора, также в наличии разъем USB-A для старых устройств.

Разработчики оборудовали новинку видеокамерой на 720p, стереодинамиками 1 Вт каждый и микрофоном, которые вместе позволят совершать онлайн-звонки, наушники можно подключить отдельно по Bluetooth или через стандартный аудиоразъем 3,5 мм. Ноутбук решили поставлять во втором квартале 2022 года с предустановленной Windows 11 по цене от $349.

TCL Flex V — складной смартфон по дешевке

Как отмечает GSM Arena, прототип пока лишь концептуальный, его рабочее название TCL Flex V. Компания стремится выпустить на рынок доступную складную модель стоимостью до $700. Для сравнения: Galaxy Z Flip3 от Samsung стоит $1000.

[ + – ] Прототип смартфона TCL Фото: gsmarena.com

По конструкции прототип напоминает тот же Samsung, однако шарнир имеет меньший зазор в раскрытом состоянии, что делает складку между половинками менее заметной, а соотношение сторон чуть меньше (21:9). Имеется маленький внешний дисплей, который показывает уведомления и может послужить видоискателем для селфи, разрешение основного составляет 1080 x 2400 пикс.

На данном этапе телефон оборудован процессором Snapdragon 765G и аккумулятором емкостью 3545 мАч. На передней панели расположена камера на 44 Мп, а на задней — двойной модуль 48 + 16 Мп.

[ + – ] Прототип смартфона TCL

TCL Nxtwear Air — гарнитура для метавселенной и не только

Бренд потратил много времени и ресурсов, чтобы усовершенствовать очки Nxtwear G, стремясь, в первую очередь, сделать их легче. В итоге вес модели Air уменьшился на 30% и составляет 75 г. Как утверждают в TCL, устройство создает изображение, эквивалентное 140-дюймовому дисплею. Пара microOLED-дисплеев с разрешением 1080 точек и частотой обновления 60 Гц обеспечивает виртуальное поле зрения в 47 градусов, а также поддерживают трехмерные изображения. Все это можно использовать для работы, просмотра видео или даже для игр.

Компания предлагает две сменные пары линз, чтобы очки лучше подходили под наряд владельца. В них также встроены два динамика, заменяющих наушники. Nxtwear Air, как и предыдущая модель, могут через USB-C подключаться к любому устройству, поддерживающему DisplayPort, а потому не привязана к какой-либо платформе. В очках есть акселерометр и гироскоп с 3 степенями свободы для большего эффекта погружения.

[ + – ] Очки TCL Nxtwear Air Фото: gsmarena.com

TCL также представила концептуальное устройство — очки Leiniao AR. Они призваны освободить руки, отображая различные показатели во время тренировки, прогноз погоды и другие полезные данные. Подробностей об этом проекте пока мало.

Ранее TCL создала первый в мире 8К OLED-телевизор по технологии струйной печати. Компания утверждает, что ее метод делает производство панелей намного дешевле и при этом увеличивает их производительность.