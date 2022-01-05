Не тільки телевізори: TCL представила свій перший ноутбук, складний телефон та AR-окуляри

Компанія розширює свій асортимент і намагається обігнати конкурентів за рахунок мобільності та низьких цін.

Великий виробник телевізорів TCL представив свій перший ноутбук, концепт складаного смартфона й окуляри для доповненої реальності. Подробиці та характеристики новинок з'ясував портал GSM Arena.

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Ноутбук Book 14 Go — недорогий, але дуже автономний

Book 14 Go отримав дисплей з діагоналлю 14,1 дюймів, роздільною здатністю 1366 x 768 пікс. і частотою оновлення 60 Гц. Модель оснастили досить старим чіпсетом Qualcomm Snapdragon 7c, тому її позиціонують як недорогий ноутбук для навчання або альтернативу Chromebook. Процесор складається з 2-х потужних ядер Kryo 495 Gold із частотою до 2,55 ГГц, а також із 6-ти енергоефективних Kryo 495 Silver, він підтримує мережі 4G LTE, Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.1.

Лептоп здатний працювати до 12 годин в активному режимі завдяки акумулятору 40 Вт*год. Чотири ГБ оперативної пам'яті та вбудоване сховище на 128 ГБ дозволять запускати ігри, передбачено також додатковий слот під диск SSD. Пристрій досить легкий і компактний — товщина 13,95 мм і вага 1,3 кг. TCL запевняє, що це найтонший ноутбук у своєму сегменті. Рама в нього пластикова, але укріплена металевими пластинами.

[ + – ] Ноутбук TCL Book 14 Go Фото: gsmarena.com

Для заряджання акумулятора 40 Вт*год використовується технологія USB-C Power Delivery (25 Вт), яка підтримує зарядні пристрої для смартфонів, що особливо зручно під час подорожі. Обидва USB-порти дозволяють заряджати пристрій, але один із них також пропонує DisplayPort для підключення зовнішнього монітора, також є роз'єм USB-A для старих пристроїв.

Розробники обладнали новинку відеокамерою на 720p, стереодинаміками 1 Вт кожен і мікрофоном, які дозволять здійснювати онлайн-дзвінки, навушники можна підключити окремо по Bluetooth або через стандартний аудіороз'єм 3,5 мм. Ноутбук вирішили постачати в другому кварталі 2022 року з попередньо встановленою Windows 11 за ціною від $349.

TCL Flex V — складаний смартфон задешево

Як зазначає GSM Arena, прототип поки що лише концептуальний, його робоча назва TCL Flex V. Компанія прагне випустити на ринок доступну складну модель вартістю до $700. Для порівняння: Galaxy Z Flip3 від Samsung коштує $1 000.

[ + – ] Прототип смартфона TCL Фото: gsmarena.com

За конструкцією прототип нагадує той самий Samsung, проте шарнір має менший отвір у розкритому стані, що робить складку між половинками менш помітною, а співвідношення сторін трохи менше (21:9). Є маленький зовнішній дисплей, який показує повідомлення і може слугувати видошукачем для селфі, роздільна здатність основного становить 1080x2400 пікс.

На цьому етапі телефон обладнаний процесором Snapdragon 765G та акумулятором ємністю 3 545 мАг. На передній панелі розташована камера на 44 Мп, а на задній — подвійний модуль 48+16 Мп.

[ + – ] Прототип смартфона TCL

TCL Nxtwear Air — гарнітура для метавсесвіту і не тільки

Бренд витратив багато часу та ресурсів, щоб удосконалити окуляри Nxtwear G, прагнучи насамперед зробити їх легшими. Зрештою вага моделі Air зменшилася на 30% і становить 75 г. Як стверджують у TCL, пристрій створює зображення, еквівалентне 140-дюймовому дисплею. Пара microOLED-дисплеїв із роздільною здатністю 1 080 пікселів і частотою оновлення 60 Гц забезпечує віртуальне поле зору 47 градусів, а також підтримують тривимірні зображення. Усе це можна використовувати для роботи, перегляду відео або навіть ігор.

Компанія пропонує дві змінні пари лінз, щоб окуляри краще підходили під наряд власника. У них також вбудовані два динаміки, що замінюють навушники. Nxtwear Air, як і попередня модель, можуть через USB-C підключатися до будь-якого пристрою, що підтримує DisplayPort, тому не прив'язана до будь-якої платформи. В окулярах є акселерометр і гіроскоп із 3 ступенями свободи для більшого ефекту занурення.

[ + – ] Окуляри TCL Nxtwear Air Фото: gsmarena.com

TCL також представила концептуальний пристрій — окуляри Leiniao AR. Вони мають звільнити руки, відображаючи різні показники під час тренування, прогноз погоди й інші корисні дані. Подробиць про цей проєкт поки що мало.

Раніше TCL створила перший у світі 8К OLED-телевізор із технології струменевого друку. Компанія стверджує, що її метод робить виробництво панелей набагато дешевшим і при цьому збільшує їх продуктивність.