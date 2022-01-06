Amazon Alexa станет первым голосовым помощником, побывавшим за пределами Земли

В рамках миссии "Артемида 1" в космос запустят модуль с виртуальным интерфейсом, который должен выполнять голосовые команды с Земли.

NASA встроит голосового помощника Alexa от компании Amazon в новый корабль Orion, предназначенный для полета вокруг Луны. Об этом пишет издание Tech Radar.

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Lockheed Martin, Amazon и Cisco объединяются с американским агентством для строительства космического корабля Orion. В рамках миссии по беспилотному полету под названием "Артемида 1" (Artemis 1) на его борту установят модуль Сalisto, оснащенный Alexa и платформой для видеоконференций Webex. Инженеры намерены протестировать, как существующие коммерческие технологии будут работать для связи и голосового управления в дальнем космосе.

Частные компании разработают для NASA специальное оборудование и программное обеспечение, которое позволит Alexa работать без подключения к Интернету. Программа Webex, в свою очередь, сможет транслировать видео через планшет благодаря сети Deep Space. Amazon и Cisco также создали виртуальный экипаж, который позволит людям взаимодействовать с Calisto из Центра управления полетами в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне.

По всей кабине разместят микрофоны и камеры, а динамики внутри Orion должны передавать голосовую команду Alexa, которая обязана ее выполнить. Виртуальные космонавты будут запрашивать определенные данные, например, о скорости полета или статусе корабля. Главная функция голосового помощника — озвучивать эту информацию, чтобы облегчать к ней доступ. Видео и аудио будет постоянно транслироваться на Землю, чтобы инженеры анализировали производительность системы. NASA также сможет делиться кадрами с мировой общественностью.

[ + – ] Инженер тестирует модуль Calisto перед установкой Фото: Lockheed Martin

По словам Лизы Каллахан, вице-президента Lockheed Martin, система покажет, как технологии помогут астронавтам стать более самостоятельными при исследовании дальнего космоса, например, Луны или Марса. В частности, способны ли виртуальные помощники эффективно информировать экипаж о ситуации во время полета, предоставлять доступ к телеметрии и управлять подключенными устройствами.

"Мы представляем будущее, в котором астронавты смогут обращаться к бортовому искусственному интеллекту для получения информации, помощи и, в конечном итоге, для общения. Они смогут узнавать о состоянии подсистемы, или, возможно, управлять светом в кабине или запрашивать видео с конкретной камері", — цитирует The Verge вице-президента Alexa Everywhere Аарона Рубенсона.

Запуск "Артемиды 1" запланирован на начало 2022 года из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, Флорида (США).

Ранее писали, что Alexa предложила ребенку смертельно опасный челлендж. 10-летняя девочка попросила колонку Echo придумать ей занятие, а система нашла в сети идею из TikTok — дотронуться монетой к оголенным контактам, торчащим из розетки. К счастью, мама оказалась рядом.

В мае Google Assistant признали самым умным голосовым помощником — он победил Siri и Alexa в соревновании во время эксперимента. Исследователи протестировали искусственный интеллект, задавая сложные вопросы.