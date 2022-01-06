Amazon Alexa стане першим голосовим помічником, який побував за межами Землі

У межах місії "Артеміда 1" у космос запустять модуль із віртуальним інтерфейсом, який має виконувати голосові команди із Землі.

NASA вбудує голосового помічника Alexa від компанії Amazon у новий корабель Orion, призначений для польоту навколо Місяця. Про це пише видання Tech Radar.

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Lockheed Martin, Amazon та Cisco об'єднуються з американським агентством для будівництва космічного корабля Orion. У межах місії з безпілотного польоту під назвою Артеміда 1 (Artemis 1) на його борту встановлять модуль Сalisto, оснащений Alexa і платформою для відеоконференцій Webex. Інженери мають намір протестувати, як наявні комерційні технології працюватимуть для зв'язку та голосового управління в далекому космосі.

Приватні компанії розроблять для NASA спеціальне обладнання та програмне забезпечення, яке дозволить Alexa працювати без підключення до інтернету. Програма Webex, своєю чергою, зможе транслювати відео через планшет завдяки мережі Deep Space. Amazon і Cisco також створили віртуальний екіпаж, який дозволить людям взаємодіяти з Calisto із Центру управління польотами в Космічному центрі імені Джонсона у Г'юстоні.

По всій кабіні розмістять мікрофони та камери, а динаміки всередині Orion повинні передавати голосову команду Alexa, яка має її виконати. Віртуальні космонавти будуть запитувати певні дані, наприклад, про швидкість польоту або статус корабля. Головна функція голосового помічника – озвучувати цю інформацію, щоб полегшити доступ до неї. Відео та аудіо постійно транслюватиметься на Землю, щоб інженери аналізували продуктивність системи. NASA також зможе ділитися кадрами зі світовою громадськістю.

[ + – ] Інженер тестує модуль Calisto перед встановленням Фото: space-ship

За словами Лізи Каллахан, віцепрезидентки Lockheed Martin, система покаже, як технології допоможуть астронавтам стати самостійнішими при дослідженні далекого космосу, наприклад, Місяця або Марса. Зокрема, чи здатні віртуальні помічники ефективно інформувати екіпаж про ситуацію під час польоту, надавати доступ до телеметрії та керувати підключеними пристроями.

"Ми представляємо майбутнє, у якому астронавти зможуть звертатися до бортового штучного інтелекту для отримання інформації, допомоги та, зрештою, для спілкування. Вони зможуть дізнаватися про стан підсистеми, або, можливо, керувати світлом у кабіні або вимагати відео з конкретної камери", — цитує The Verge віцепрезидента Alexa Everywhere Аарона Рубенсона.

Запуск Артеміди 1 запланований на початок 2022 року з Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал, Флорида (США).

Раніше писали, що Alexa запропонувала дитині смертельно небезпечний челендж. 10-річна дівчинка попросила колонку Echo придумати їй заняття, а система знайшла в мережі ідею з TikTok — доторкнутися монетою до оголених контактів, що стирчать з розетки. На щастя, мама опинилася поряд.

У травні Google Assistant визнали найрозумнішим голосовим помічником — він переміг Siri та Alexa у змаганні під час експерименту. Дослідники протестували штучний інтелект, ставлячи складні запитання.