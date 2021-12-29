Шкідлива порада від ШІ. Alexa веліла 10-річній дівчинці засунути монетку в розетку

Дитина, нудьгуючи, хотіла розважитися, проте мама опинилася поруч і не дозволила повторити дурний "челендж" з TikTok.

Голосовий помічник Alexa від компанії Amazon запропонував 10-річній дівчинці доторкнутися монетою до робочої розетки. Подробиці інциденту стали відомі BBC.

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Дівчинка від нудьги попросила "розумну" колонку Echo дати їй випробування (challenge). Alexa попросила наполовину всунути зарядний пристрій для смартфона в розетку і доторкнутися монетою в один пенні до відкритої частини "виделки". Такий "челендж" близько року тому почав поширюватися в TikTok та інших соціальних мережах, штучний інтелект просто транслював текст, знайдений в інтернеті.

Метал "виделки" добре проводить електрику, тому в разі дотику до нього після підключення до розетки може ударити струмом. Почувши пропозицію Alexa, Крістін Лівдал, мати дівчинки, поспішила на допомогу. На щастя, дівчинка виявилася "надто розумною", щоб не лізти в розетку навіть без втручання матері.

"Була погана погода, тому донька не могла піти погуляти, їй було нудно. Добре, що я була поруч", — поділилася Крістін Лівдал, і на доказ надала скріншот історії активності голосового помічника.

У своєму коментарі компанія Amazon заявила ВВС, невдовзі після інциденту оновила Alexa, щоб помічник більше не рекомендував такі небезпечні випробування.

"Довіра клієнтів у центрі всього, що ми робимо, і Alexa покликана надавати клієнтам точну, актуальну та корисну інформацію. Як тільки нам стало відомо про цю помилку, ми швидко її виправили", — прокоментували в компанії.

Пізніше Крістін Лівдал написала у Twitter, що Alexa перестала пропонувати небезпечне випробування. Портал The Verge спробували отримати пораду з монетою та розеткою, проте навіть прямий запит в внтернеті не дав жодного результату, або видача виявилася дуже обмеженою.

Проти "виклику з пенні" у США виступили співробітники пожежної служби. Вони попередили, що внаслідок необдуманих дій хтось може серйозно постраждати.

"Я знаю, що ви можете втратити пальці, руки, кисті", — заявив начальник станції пожежної частини Карлайл-Іст Майкл Класкер у 2020 році.

Раніше вчений заявив, що ШІ не порозумнішає, поки не почне вигадувати проблеми. За словами професора Джулі Шах, поки що алгоритми не розуміють визначення моралі і не можуть приймати "усвідомлені" рішення.

Писали також, що українки запустили челендж через наказ Міноборони про прийняття жінок на військовий облік. У відповідь громадянки почали записувати ролики з гострою критикою на адресу уряду.