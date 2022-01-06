В США разработали генератор на солнечных натриево-ионных батареях (видео)

Аппарат может несколько дней обеспечивать электроэнергией квартиру или небольшой дом в случае веерных отключений света, уверяют инженеры.

Стартап из США Bluetti представит на выставке Consumer Electronics Show 2022 (CES) первые в мире солнечные генераторы для дома с натриево-ионными батареями. Об этом пишет издание Interesting Engineering.

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Компания, базирующаяся в Лас-Вегасе, разработала солнечный генератор NA300, которые работают на натрий-ионных аккумуляторах B480 вместо традиционных литий-ионных. Как утверждает разработчик, синусоидальный инвертор выдает мощность до 3000 Втч, что позволяет ему питать большинство современных бытовых устройств. Кроме того, генератором можно дистанционно управлять через мобильное приложение.

Натрий-ионная батарея имеет выходную мощность 4800 Втч, одновременно к генератору можно подключить две B480 для получения блока емкостью 12 600 Втч. Они заряжаются со скоростью 6000 Вт (по 3000 ВТ для переменного тока и энергии, полученной от Солнца), примерно за полчаса заполняется до 80% заряда при комнатной температуре. Более того, они сохранят более 85% емкости и более 80% эффективности при отрицательных температурах до -20 градусов Цельсия.

"NA300 начинает революцию в системах хранения энергии", — пишет Bluetti в своем пресc-релизе. — "Такой блок перекрывает потребности семьи в электроэнергии на несколько дней или даже на одну неделю во время сбоев в электросети или стихийных бедствий с постоянным поступлением солнечной энергии".

Как пишет Interesting Engineering натрий-ионные батареи могут снизить растущую необходимость в литиевых, которые довольно дорогие в производстве и не самые безопасные в использовании. Металлы кобальт и литий — довольно редкие ископаемые, вдобавок, крупные залежи расположены в странах, где часто происходят вооруженные конфликты, а шахтеры вынуждены работать в суровых условиях.

"Химические батареи, особенно литий-ионные, предлагают оптимальное решение для перехода к зеленой энергии. Однако долгосрочное использование редкого и дорогого лития замедлило энергетический сдвиг во всем мире. Другими словами, переход на натриево-ионные батареи поддержит будущее энергоснабжение и даже ускорит переход к углеродной нейтральности", — подчеркнули представители Bluetti.

Стартап впервые заявил о себе в 2020 году с выходом генератора AC200, на производство которого при помощи краудфаундинга собрали почти $7 млн. Компания продолжила создавать устройства и разрабатывать решения для солнечной энергетики.

Ранее Фокус разбирался, как правильно выбрать электрогенератор для веерных отключений света. Есть несколько типов устройств, каждый из которых обладает своими преимуществами.

До этого писали, что ученые из Швеции в 10 раз увеличила емкость натрий-ионных аккумуляторов. Эксперименты показали, что электроды из особой конструкции на основе графена по характеристикам очень близки к натрий-ионным.