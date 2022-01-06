У США розробили генератор на сонячних натрієво-іонних батареях (відео)

Апарат може кілька днів забезпечувати електроенергією квартиру або невеликий будинок у разі віялових відключень світла, запевняють інженери.

Стартап із США Bluetti представить на виставці Consumer Electronics Show 2022 (CES) перші у світі сонячні генератори для будинку з натрієво-іонними батареями. Про це пише видання Interesting Engineering.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Компанія, що базується в Лас-Вегасі, розробила сонячний генератор NA300, який працює на натрій-іонних акумуляторах B480 замість традиційних літій-іонних. Як стверджує розробник, синусоїдальний інвертор видає потужність до 3000 Вт-год, що дозволяє йому живити більшість сучасних побутових пристроїв. Крім того, генератором можна дистанційно керувати через мобільний додаток.

Натрій-іонна батарея має вихідну потужність 4800 Вт-год, одночасно до генератора можна підключити дві B480 для отримання блоку ємністю 12 600 Вт-год. Вони заряджаються зі швидкістю 6000 Вт (по 3000 ВТ для змінного струму та енергії, отриманої від Сонця), приблизно за пів години заповнюється до 80% заряду при кімнатній температурі. Ба більше, вони збережуть понад 85% ємності та понад 80% ефективності за негативних температур до -20 градусів Цельсія.

"NA300 починає революцію в системах зберігання енергії, — пише Bluetti у своєму пресрелізі. — Такий блок перекриває потреби сім'ї в електроенергії на кілька днів або навіть на один тиждень під час збоїв в електромережі або стихійного лиха з постійним надходженням сонячної енергії".

Як пише Interesting Engineering, натрій-іонні батареї можуть знизити зростаючу необхідність у літієвих, які досить дорогі у виробництві та не найбезпечніші у використанні. Метали кобальт і літій — досить рідкісні копалини, до того ж великі поклади розташовані в країнах, де часто відбуваються збройні конфлікти, а шахтарі змушені працювати в суворих умовах.

"Хімічні батареї, особливо літій-іонні, пропонують оптимальне рішення для переходу до зеленої енергії. Проте довгострокове використання рідкісного та дорогого літію сповільнило енергетичне зрушення в усьому світі. Іншими словами, перехід на натрієво-іонні батареї підтримає майбутнє енергопостачання та навіть прискорить перехід до вуглецевої нейтральності", — наголосили представники Bluetti.

Стартап вперше заявив про себе у 2020 році з виходом генератора AC200, на виробництво якого за допомогою краудфаундингу зібрали майже $7 млн. Компанія продовжила створювати пристрої та розробляти рішення для сонячної енергетики.

Раніше Фокус розбирався, як правильно вибрати електрогенератор для віялових відключень світла. Є кілька типів пристроїв, кожен із яких має свої переваги.

До цього писали, що вчені зі Швеції в 10 разів збільшили ємність натрій-іонних акумуляторів. Експерименти показали, що електроди з особливої конструкції на основі графену за характеристиками дуже близькі до натрій-іонних.