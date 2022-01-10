Создан первый в мире гибкий OLED-экран, напечатанный на 3D-принтере (видео)

Исследователи использовали устройство для 3D-печати, которое стоит столько же, как и новенькая Tesla Model S.

Исследователям из Миннесотского университета (США) удалось напечатать на 3D-принтере гибкий OLED-дисплей. По словам ученых, ранее сделать это никому не удавалось, но если технология будет доработана, то печатать подобные устройства сможет едва ли не каждый желающий, сообщает cse.umn.edu.

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Разработчики использовали экструзионную печать для изготовления электродов, межсоединений, герметизации и изоляции. Затем активные слои наносили методом распыления при комнатной температуре. Понадобилось всего 6 слоев для создания гибкого и полностью функционального дисплея.

"OLED-дисплеи обычно производятся на крупных заводах", — сказал Майкл Макалпайн, старший автор исследования. "Мы хотели узнать, сможем ли мы напечатать OLED-дисплей на 3D-принтере, который был изготовлен по индивидуальному заказу и стоит примерно столько же, сколько Tesla Model S".

Длина одной стороны экрана составляет 1,5 дюйма (3,8 см), а разрешение — 64 пикселей. В Университете Миннесоты считают, что процесс можно усовершенствовать, чтобы в будущем разрабатывать гораздо более сложные дисплеи.

"Чтобы довести технологию до ума нам понадобится совсем немного времени, так что наши обещания — вовсе не пустые слова", — сказал Макалпайн. "То, что мы смогли сделать в лаборатории, нетрудно будет повторить дома при помощи небольшого портативного принтера".

"Отметим, что дисплей 1080p должен будет располагать 2 млн пикселей, а это значит, что ученым, все же, предстоит немало работы. Также стоит подчеркнуть, что команда использовала невероятно дорогой 3D-принтер, поэтому может пройти еще некоторое время, прежде чем процесс будет принесен на более простые и дешевые модели", — пишет СМИ.

Помимо воссоздания экранов при помощи 3D-печати, гибкие экраны могут быть использованы для мягкой электроники и носимых устройств, а это означает, что масштабирование технологии может открыть целый ряд возможностей, уверены исследователи.

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