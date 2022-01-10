Создан первый в мире гибкий OLED-экран, напечатанный на 3D-принтере (видео)
Исследователи использовали устройство для 3D-печати, которое стоит столько же, как и новенькая Tesla Model S.
Исследователям из Миннесотского университета (США) удалось напечатать на 3D-принтере гибкий OLED-дисплей. По словам ученых, ранее сделать это никому не удавалось, но если технология будет доработана, то печатать подобные устройства сможет едва ли не каждый желающий, сообщает cse.umn.edu.
Разработчики использовали экструзионную печать для изготовления электродов, межсоединений, герметизации и изоляции. Затем активные слои наносили методом распыления при комнатной температуре. Понадобилось всего 6 слоев для создания гибкого и полностью функционального дисплея.
"OLED-дисплеи обычно производятся на крупных заводах", — сказал Майкл Макалпайн, старший автор исследования. "Мы хотели узнать, сможем ли мы напечатать OLED-дисплей на 3D-принтере, который был изготовлен по индивидуальному заказу и стоит примерно столько же, сколько Tesla Model S".
Длина одной стороны экрана составляет 1,5 дюйма (3,8 см), а разрешение — 64 пикселей. В Университете Миннесоты считают, что процесс можно усовершенствовать, чтобы в будущем разрабатывать гораздо более сложные дисплеи.
"Чтобы довести технологию до ума нам понадобится совсем немного времени, так что наши обещания — вовсе не пустые слова", — сказал Макалпайн. "То, что мы смогли сделать в лаборатории, нетрудно будет повторить дома при помощи небольшого портативного принтера".
"Отметим, что дисплей 1080p должен будет располагать 2 млн пикселей, а это значит, что ученым, все же, предстоит немало работы. Также стоит подчеркнуть, что команда использовала невероятно дорогой 3D-принтер, поэтому может пройти еще некоторое время, прежде чем процесс будет принесен на более простые и дешевые модели", — пишет СМИ.
Помимо воссоздания экранов при помощи 3D-печати, гибкие экраны могут быть использованы для мягкой электроники и носимых устройств, а это означает, что масштабирование технологии может открыть целый ряд возможностей, уверены исследователи.
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