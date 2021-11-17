Создан первый в мире экран для смартфона, который гнется на 360 градусов (фото)

Дисплей можно гнуть в обе стороны, а под определенным углом можно будет видеть изображения в формате 3D.

16 ноября компания TCL Huaxing представила на технологической выставке в Шеньчжэне (Китай) первый в мире дисплей для смартфона, который гнется на 360 градусов. Подробнее о новинке пишет китайский портал My Drivers.

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На специальном стенде выставили прототип AMOLED-экрана диагональю 8,01 дюйма и разрешением 2480х1860 пикс. Его оснастили самокомпенсирующейся петлей и новой технологией, благодаря этому экран можно полностью сгибать в обе стороны, пока половинки не коснутся друг друга. По словам разработчиков, во время испытаний конструкцию согнули и разогнули 200 тыс. раз.

В разложенном состоянии устройство выглядит, как планшет, а при складывании экран можно как спрятать внутрь, так и разместить его по обе стороны корпуса. Если же удачно согнуть дисплей под прямым углом — изображение получится трехмерным. Он также поддерживает стилус, распознает рисунки и рукописный текст.

[ + – ] Гибкий дисплей на выставке TCL Huaxing Фото: mydrivers.com

Аналитики предполагают, что первый смартфон с инновационным экраном может выпустить бренд Xiaomi. Компания является давним партнером TCL Huaxing в области дисплеев, они вместе выпустили много телефонов и планшетов, в том числе Xiaomi MIX 4 и MIX FOLD. Вполне возможно, сверхгибкий дисплей получит будущий смартфон Xiaomi MIX FOLD 2.

Во время конференции старший вице-президент TCL Technology Group и генеральный директор TCL China Star Optoelectronics Джин Минчжи заявил, что в ближайшие 5 лет TCL China Star инвестирует более $10 млрд для развития индустрии дисплеев, чтобы повысить конкурентоспособность Китая и сделать страну передовым производителем полупроводников. Председатель TCL Ли Дуншэн добавил, что компания открыла 4 основных направления бизнеса: телевидение, информационные технологии, мобильные устройства и коммерческие дисплеи, а также создала платформу для приложений.

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