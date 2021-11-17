Створено перший у світі екран для смартфона, що гнеться на 360 градусів (фото)

Дисплей можна гнути обидві сторони, а під певним кутом можна буде бачити зображення у форматі 3D.

16 листопада компанія TCL Huaxing представила на технологічній виставці у Шеньчжені (Китай) перший у світі дисплей для смартфона, який гнеться на 360 градусів. Докладніше про новинку пише китайський портал My Drivers.

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На спеціальному стенді виставили прототип AMOLED-екрана діагоналлю 8,01 дюйма та роздільною здатністю 2480х1860 пікс. Його оснастили петлею, що самокомпенсується, і новою технологією, завдяки цьому екран можна повністю згинати в обидві сторони, поки половинки не торкнуться одна одної. За словами розробників, під час випробувань конструкцію зігнули та розігнули 200 тис. разів.

У розкладеному стані пристрій має вигляд планшета, а при складанні екран можна як сховати всередину, так і розмістити його по обидва боки корпусу. Якщо ж успішно зігнути екран під прямим кутом — зображення вийде тривимірним. Він також підтримує стилус, розпізнає малюнки та рукописний текст.

[ + – ] Гнучкий дисплей на виставці TCL Huaxing Фото: mydrivers.com

Аналітики припускають, що перший смартфон із інноваційним екраном може випустити бренд Xiaomi. Компанія є давнім партнером TCL Huaxing в області дисплеїв, вони разом випустили багато телефонів і планшетів, у тому числі Xiaomi MIX 4 та MIX FOLD. Цілком можливо, надгнучкий дисплей отримає майбутній смартфон Xiaomi MIX FOLD 2.

Під час конференції старший віцепрезидент TCL Technology Group і генеральний директор TCL China Star Optoelectronics Джин Мінчжі заявив, що протягом найближчих 5 років TCL China Star інвестує понад $10 млрд для розвитку індустрії дисплеїв, щоб підвищити конкурентоспроможність Китаю та зробити країну передовим виробником напівпровідників. Голова TCL Лі Дуншен додав, що компанія відкрила 4 основні напрямки бізнесу: телебачення, інформаційні технології, мобільні пристрої та комерційні дисплеї, а також створила платформу для програм.

Раніше писали, що Samsung позбавляє складні смартфони Galaxy Z Flip 3 гарантії при найменшому падінні. Як виявилося, вбудовані датчики фіксують "політ" із висоти понад метр у спеціальних логах, навіть якщо приземлення було безпечним. Коли ж власники виявляють проблеми із петлею, співробітники сервісних центрів списують усе на падіння.

Писали також, що експерти Counterpoint Research прогнозують появу гнучкого iPhone не раніше 2022 року. Вони очікують низьких відвантажень складних моделей, доки виробники не знайдуть найкращі форм-фактори.