Створено перший у світі гнучкий OLED-екран, надрукований на 3D-принтері (відео)
Дослідники використовували пристрій для 3D-друку, який коштує стільки ж, як і нова Tesla Model S.
Дослідникам із Міннесотського університету (США) вдалося надрукувати на 3D-принтері гнучкий OLED-дисплей. За словами вчених, раніше зробити це нікому не вдавалося, але якщо технологія буде доопрацьована, то подібні пристрої друкуватиме чи не кожен охочий, повідомляє cse.umn.edu.
Розробники використовували екструзійний друк для виготовлення електродів, міжз'єднань, герметизації й ізоляції. Потім активні шари наносили шляхом розпилення за кімнатної температури. Знадобилося всього 6 шарів для створення гнучкого та повністю функціонального дисплея.
"OLED-дисплеї зазвичай виробляються на великих заводах, — сказав Майкл Макалпайн, старший автор дослідження. — Ми хотіли дізнатися, чи зможемо ми надрукувати OLED-дисплей на 3D-принтері, який був виготовлений на індивідуальне замовлення та коштує приблизно стільки ж, скільки Tesla Model S".
Довжина однієї сторони екрана становить 1,5 дюйма (3,8 см), а роздільна здатність — 64 пікселі. В Університеті Міннесоти вважають, що процес можна вдосконалити, щоб у майбутньому розробляти набагато складніші дисплеї.
"Щоб довести технологію до ладу, нам знадобиться зовсім небагато часу, то наші обіцянки — зовсім не порожні слова, — сказав Макалпайн. — Те, що ми змогли зробити в лабораторії, неважко повторити вдома за допомогою невеликого портативного принтера".
"Зазначимо, що дисплей 1080p повинен мати у своєму розпорядженні 2 млн пікселів, а це означає, що вченим усе ж таки належить зробити чимало роботи. Також варто підкреслити, що команда використала неймовірно дорогий 3D-принтер, тому може пройти ще деякий час, перш ніж процес буде перенесено на простіші та дешевші моделі", — пише ЗМІ.
Крім відтворення екранів за допомогою 3D-друку, гнучкі екрани можуть бути використані для м'якої електроніки та пристроїв, що носяться, а це означає, що масштабування технології може відкрити цілу низку можливостей, упевнені дослідники.
Раніше ми повідомляли про те, що розроблено супергнучкий дисплей для смартфона — він гнеться на 360 градусів.