Створено перший у світі гнучкий OLED-екран, надрукований на 3D-принтері (відео)

Дослідники використовували пристрій для 3D-друку, який коштує стільки ж, як і нова Tesla Model S.

Дослідникам із Міннесотського університету (США) вдалося надрукувати на 3D-принтері гнучкий OLED-дисплей. За словами вчених, раніше зробити це нікому не вдавалося, але якщо технологія буде доопрацьована, то подібні пристрої друкуватиме чи не кожен охочий, повідомляє cse.umn.edu.

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Розробники використовували екструзійний друк для виготовлення електродів, міжз'єднань, герметизації й ізоляції. Потім активні шари наносили шляхом розпилення за кімнатної температури. Знадобилося всього 6 шарів для створення гнучкого та повністю функціонального дисплея.

"OLED-дисплеї зазвичай виробляються на великих заводах, — сказав Майкл Макалпайн, старший автор дослідження. — Ми хотіли дізнатися, чи зможемо ми надрукувати OLED-дисплей на 3D-принтері, який був виготовлений на індивідуальне замовлення та коштує приблизно стільки ж, скільки Tesla Model S".

Довжина однієї сторони екрана становить 1,5 дюйма (3,8 см), а роздільна здатність — 64 пікселі. В Університеті Міннесоти вважають, що процес можна вдосконалити, щоб у майбутньому розробляти набагато складніші дисплеї.

"Щоб довести технологію до ладу, нам знадобиться зовсім небагато часу, то наші обіцянки — зовсім не порожні слова, — сказав Макалпайн. — Те, що ми змогли зробити в лабораторії, неважко повторити вдома за допомогою невеликого портативного принтера".

"Зазначимо, що дисплей 1080p повинен мати у своєму розпорядженні 2 млн пікселів, а це означає, що вченим усе ж таки належить зробити чимало роботи. Також варто підкреслити, що команда використала неймовірно дорогий 3D-принтер, тому може пройти ще деякий час, перш ніж процес буде перенесено на простіші та дешевші моделі", — пише ЗМІ.

Крім відтворення екранів за допомогою 3D-друку, гнучкі екрани можуть бути використані для м'якої електроніки та пристроїв, що носяться, а це означає, що масштабування технології може відкрити цілу низку можливостей, упевнені дослідники.

Раніше ми повідомляли про те, що розроблено супергнучкий дисплей для смартфона — він гнеться на 360 градусів.