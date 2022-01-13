В Украине продается люксовый телевизор Samsung: диагональ 98 дюймов, цена 350 тыс. грн

Производитель обещает будущим владельцам, что Neo QLED улучшит интерьер и усовершенствует зрительский опыт.

Телевизоры Samsung Neo QLED были выпущены в прошлом году, но до украинского рынка добрались только в 2022-ом. Теперь украинцам будет доступна люксовая модель с диагональю 98 дюймов (248,92 см), сообщает news.samsung.com. Рекомендованная цена новинки — 349 999 грн.

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Помимо элегантного дизайна, бренд оснастил Neo QLED экраном, обеспечивающим суперреалистичное изображение с хорошей контрастностью, 100-процентным цветовым охватом. В официальном релизе указано, что улучшить картинку инженеры смогли, совместив возможности трех технологий: Quantum Mini LED, Quantum Matrix и Neo Quantum 4K.

[ + – ] Neo QLED обещает порадовать мегареалистичной картинкой Фото: Samsung

"Quantum Mini LED состоит из тысяч микросветодиодов, размер которых составляет лишь 1/40 от высоты обычных LED-модулей, что позволило увеличить их плотность и достичь более четкого и детализированного изображения. Светодиодами, в свою очередь, управляет технология Quantum Matrix с усовершенствованной 12-битной градацией яркости", — поясняется в релизе.

Новый телевизор Samsung имеет более 4 тыс. блоков локального затемнения, отвечающих за контрастность и глубину цветов. Технология Anti Reflection не дает экрану слепнуть, даже тогда, когда на него попадают прямые солнечные лучи.

[ + – ] Телевизор Samsung Neo QLED в интерьере Фото: Samsung

За работу устройства в целом отвечает чип Neo Quantum 4K, работающий на базе ИИ и алгоритмов глубокого обучения, анализируя отображаемый контент и улучшая его до показателей 4К.

Технология Object Tracking Sound+ обеспечивает 3D-звук. SpaceFit анализирует помещение, в котором размещена ТВ-панель, чтобы автоматически оптимизировать звуковые настройки.

[ + – ] Люксовая модель ТВ-панели Neo QLED Фото: Samsung

Телевизор Neo QLED подходит и для гейминга, а все благодаря наличию на борту Motion Xcelerator Turbo+, отвечающей за качественный игровой процесс без задержек. Модель также поддерживает соотношение сторон 21:9 и 32:9, предоставляя игрокам широкое поле обзора.

Панель игровых настроек дает возможность:

регулировать соотношение сторон экрана в режиме реального времени,

проверять задержку ввода,

кадровую частоту,

HDR,

настраивать беспроводную гарнитуру.

Ранее мы сообщали о том, что китайский бренд Hisense презентовал на выставке CES 2022 бюджетные телевизоры.