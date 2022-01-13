В Україні продається люксовий телевізор Samsung: діагональ 98 дюймів, ціна 350 тис. грн.

Виробник обіцяє майбутнім власникам, що Neo QLED покращить інтер'єр і вдосконалить глядацький досвід.

Телевізори Samsung Neo QLED були випущені минулого року, але до українського ринку дісталися лише 2022-го. Тепер українцям буде доступна люксова модель із діагоналлю 98 дюймів (248,92 см), повідомляє news.samsung.com. Рекомендована ціна новинки — 349 999 грн.

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Крім елегантного дизайну, бренд оснастив Neo QLED екраном, що забезпечує суперреалістичне зображення з гарною контрастністю, 100-відсотковим кольором. В офіційному релізі вказано, що покращити картинку інженери змогли, сумісивши можливості трьох технологій: Quantum Mini LED, Quantum Matrix та Neo Quantum 4K.

[ + – ] Neo QLED обіцяє порадувати мегареалістичною картинкою Фото: Samsung

"Quantum Mini LED складається з тисяч мікросвітлодіодів, розмір яких становить лише 1/40 від висоти звичайних LED-модулів, що дозволило збільшити їхню щільність і досягти більш чіткого та деталізованого зображення. Світлодіодами, у свою чергу, управляє технологія Quantum Matrix із удосконаленою 12-бітною градацією яскравості", — пояснюється в релізі.

Новий телевізор Samsung має понад 4 тис. блоків локального затемнення, що відповідають за контрастність і глибину кольорів. Технологія Anti Reflection не дає екрану сліпнути навіть тоді, коли на нього потрапляють прямі сонячні промені.

[ + – ] Телевізор Samsung Neo QLED в інтер'єрі Фото: Samsung

За роботу пристрою в цілому відповідає чіп Neo Quantum 4K, що працює на базі ШІ й алгоритмів глибокого навчання, аналізуючи відображуваний контент і покращуючи його до показників 4К.

Технологія Object Tracking Sound+ забезпечує 3D звук. SpaceFit аналізує приміщення, де розміщена ТВ-панель, щоб автоматично оптимізувати звукові налаштування.

[ + – ] Люксова модель ТВ-панелі Neo QLED Фото: Samsung

ТБ Neo QLED підходить і для геймінгу, а все завдяки наявності на борту Motion Xcelerator Turbo+, що відповідає за якісний ігровий процес без затримок. Модель також підтримує співвідношення сторін 21:9 та 32:9, надаючи гравцям широке поле огляду.

Панель ігрових налаштувань дає можливість:

регулювати співвідношення сторін екрана в режимі реального часу,

перевіряти затримку введення,

кадрову частоту,

HDR,

налаштовувати бездротову гарнітуру.

Раніше ми повідомляли про те, що китайський бренд Hisense презентував на виставці CES 2022 бюджетні телевізори.