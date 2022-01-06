Hisense представила нові моделі супербюджетних телевізорів (фото, відео)

Вартість моделей відрізняється залежно від типу та розміру екрану, а також від набору корисних функцій.

Компанія Hisense на виставці СES 2022 представила сім нових моделей телевізорів преміального та бюджетного цінового сегменту. Подробиці наводить портал Gizmochina.

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Асортименти Hisense оновили дорогі телевізори U9H, U8H, U7H, U6H, а також відносно дешеві A7H, A6H і A4H. Флагманом лінійки 2022 став Hisense U9H, який отримав 75-дюймовий Mini LED-екран з роздільною здатністю 4К, частотою оновлення 120 Гц, яскравістю 2000 ніт і режимом автоматичного зниження затримки. Пристрій може похвалитися такими функціями, як ігровий режим Game Mode Pro, FreeSync і змінна частота оновлення (VRR). Вбудовані динаміки підтримують технологію покращення звуку Dolby Atmos. Hisense U9H випустять на ринок влітку за ціною $3199.

Hisense U8H і U7H мають частоту оновлення 120 Гц, підтримують роздільну здатність 4К, технології FreeSynce, Dolby Vision IQ і HDR10+, обидва вийдуть найближчим літом. При цьому U8H отримав панель Mini LED у варіантах з діагоналями 55, 65 та 75 дюймів, їхня вартість починається від $1099. U7H володіє QLED-екранами тих же розмірів, також представлена у 85-дюймовій конфігурації. Мінімальна ціна від виробника — $799. Hisense U6H мають діагональ від 50 до 75 дюймів та частоту 60 Гц, підтримують технологію Dolby Atmos та кольоропередачу за допомогою квантових точок.

[ + – ] ТБ Hisence Фото: Gizmochina

Бюджетні Hisense A7H, A6H та A4H представлені з екранами від 32 до 85 дюймів. A7H та A6H підтримують Google TV, а A4H працює під керуванням операційної системи Android TV. A4H став найдешевшою новинкою бренду, вона надійде на ринок навесні з діагоналлю 32, 40 або 43 дюйми з роздільною здатністю FHD за ціною лише $199.

Як пише сайт Gadgets 360, Hisense також показала на виставці дві моделі лазерних телевізорів: PX1-PRO TriChroma Laser Cinema та L5G 4K Smart Laser TV. Перший оцінили в $3999, у другого ціна залежить від розміру: 100 дюймів за $4499 та 120 дюймів за $4999. Лазерні телевізори Hisense складаються з ультракороткофокусного проєктора та настінного екрана, на який відбивається зображення. Компанія обіцяє багату колірну гаму та реалістичну картинку рівня домашнього кінотеатру.

Раніше LG представила найбільший у світі OLED телевізор EVO G2 з діагоналлю 97 дюймів. Офіційну вартість поки що не оголосили, проте аналітики очікують, що новинку продаватимуть приблизно за $40 тис.

Фокус також склав топ-5 телевізорів, що продаються в Україні за ціною смартфона. До цього списку увійшли моделі від Xiaomi, Samsung, LG, Haier та Philips.