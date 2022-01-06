Hisense представила нові моделі супербюджетних телевізорів (фото, відео)
Вартість моделей відрізняється залежно від типу та розміру екрану, а також від набору корисних функцій.
Компанія Hisense на виставці СES 2022 представила сім нових моделей телевізорів преміального та бюджетного цінового сегменту. Подробиці наводить портал Gizmochina.
Асортименти Hisense оновили дорогі телевізори U9H, U8H, U7H, U6H, а також відносно дешеві A7H, A6H і A4H. Флагманом лінійки 2022 став Hisense U9H, який отримав 75-дюймовий Mini LED-екран з роздільною здатністю 4К, частотою оновлення 120 Гц, яскравістю 2000 ніт і режимом автоматичного зниження затримки. Пристрій може похвалитися такими функціями, як ігровий режим Game Mode Pro, FreeSync і змінна частота оновлення (VRR). Вбудовані динаміки підтримують технологію покращення звуку Dolby Atmos. Hisense U9H випустять на ринок влітку за ціною $3199.
Hisense U8H і U7H мають частоту оновлення 120 Гц, підтримують роздільну здатність 4К, технології FreeSynce, Dolby Vision IQ і HDR10+, обидва вийдуть найближчим літом. При цьому U8H отримав панель Mini LED у варіантах з діагоналями 55, 65 та 75 дюймів, їхня вартість починається від $1099. U7H володіє QLED-екранами тих же розмірів, також представлена у 85-дюймовій конфігурації. Мінімальна ціна від виробника — $799. Hisense U6H мають діагональ від 50 до 75 дюймів та частоту 60 Гц, підтримують технологію Dolby Atmos та кольоропередачу за допомогою квантових точок.
Бюджетні Hisense A7H, A6H та A4H представлені з екранами від 32 до 85 дюймів. A7H та A6H підтримують Google TV, а A4H працює під керуванням операційної системи Android TV. A4H став найдешевшою новинкою бренду, вона надійде на ринок навесні з діагоналлю 32, 40 або 43 дюйми з роздільною здатністю FHD за ціною лише $199.
Як пише сайт Gadgets 360, Hisense також показала на виставці дві моделі лазерних телевізорів: PX1-PRO TriChroma Laser Cinema та L5G 4K Smart Laser TV. Перший оцінили в $3999, у другого ціна залежить від розміру: 100 дюймів за $4499 та 120 дюймів за $4999. Лазерні телевізори Hisense складаються з ультракороткофокусного проєктора та настінного екрана, на який відбивається зображення. Компанія обіцяє багату колірну гаму та реалістичну картинку рівня домашнього кінотеатру.
Раніше LG представила найбільший у світі OLED телевізор EVO G2 з діагоналлю 97 дюймів. Офіційну вартість поки що не оголосили, проте аналітики очікують, що новинку продаватимуть приблизно за $40 тис.
Фокус також склав топ-5 телевізорів, що продаються в Україні за ціною смартфона. До цього списку увійшли моделі від Xiaomi, Samsung, LG, Haier та Philips.