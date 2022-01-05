LG презентувала найбільший у світі телевізор OLED (відео)

Діагональ екрану дорівнює 97 дюймів, а ціна може становити близько $40 тисяч.

Компанія LG показала на міжнародній технологічній виставці найбільшу та найменшу моделі OLED-телевізорів. Про це пише The Verge.

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Величезний телевізор діагоналлю 97 дюймів увійшов до модельної лінійки EVO G2 2022 року і став рекордсменом серед усіх пристроїв компанії, що забезпечує дозвіл 4К. До цього LG пропонувала на ринку найбільше 83 дюйми з 4К і 88 дюймів із 8К. Усього серія G2 представлена п'ятьма моделями: 97, 83, 77, 65 і 55 дюймів. Ціна гіганта поки невідома, проте журналіст Девід Кацмайер із СNet припускає, що він коштуватиме близько $40 тисяч.

Південнокорейський бренд також розширив масовішу лінійку C2, додавши OLED-телевізор із діагоналлю 42 дюйми — до цього найбільший розмір становив 48 дюймів. Розробники вважають, що такий екран добре підійде для спалень, офісів чи інших невеликих приміщень.

Як заявила LG на виставці, з п'ятим поколінням процесор A9 телевізори 2022 випуску отримають покращене масштабування 4K, відображення тонів і більше відчуття глибини за рахунок поліпшення об'єктів переднього плану. Лінійка G2 забезпечить вищу пікову яскравість порівняно з C2 завдяки "розумним" алгоритмам і кращому відводу тепла від деталей. У той же час, C2 у цьому плані повинні перевершувати простіші моделі попередніх років.

LG заявляє, що у конструкції обох телевізорів G2 та C2 використовується новий композитний волокнистий матеріал, який робить ці телевізори значно легшими. Завдяки новій конструкції їх значно легше перевозити і встановлювати. Крім того, обидві лінійки отримають порти HDMI 2.1 із пропускною здатністю 48 Гбіт/с (раніше було 40 Гбіт/с).

У компанії додали, що OLED-телевізори, як і раніше, дозволять запускати звичайні ігри в роздільній здатності 4K із частотою 120 Гц, змінною частотою оновлення, автоматичним режимом із малою затримкою, а деякі з моделей підтримують змінну частоту до 144 Гц. Їм не потрібно жодного додаткового обладнання (крім контролера) для запуску ігор через хмарні послуги.

На телевізори LG 2022 встановлять нову версію операційної системи під назвою webOS 22. Вона дозволить підключати кілька окремих акаунтів, кожен зі своїми налаштуваннями, і швидко перемикатися між ними через функцію NFC Magic Tap. Додали також функцію Always Ready для запуску музики або демонстрації зображень у вимкненому стані. LG також реалізувала технологію, яка дозволить перенаправляти потік із одного телевізора на інший, розташований у сусідній кімнаті.

OLED-телевізори відрізняються від інших екранних технологій тим, що в них використовується один діод, покритий тонким шаром органічного матеріалу — це означає "О". Така технологія дозволяє кожному пікселю одночасно випромінювати яскраве світло та передавати якісний колір.

Раніше LG представила OLED-телевізор нового покоління OLED EX із просунутим штучним інтелектом. Компанія обіцяє 30% приріст яскравості в порівнянні з конкурентами, а також підвищення точності пікселів.

LG випустила преміальний телевізор, який можна притулити до стіни подібно до картини. Він постачається разом із кришкою, якою можна закрити екран.