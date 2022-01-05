LG презентовала самый большой в мире телевизор OLED (видео)

Диагональ экрана равна 97 дюймам, а цена может составить около $40 тысяч.

Компания LG показала на международной технологической выставке самую большую и самую маленькую модели OLED-телевизоров. Об этом пишет The Verge.

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Огромный телевизор диагональю 97 дюймов вошел в модельную линейку EVO G2 2022 года и стал рекордсменом среди всех устройств компании, он обеспечивает разрешение 4К. До этого LG предлагала на рынке самое большее 83 дюйма с 4К и 88 дюймов с 8К. Всего серия G2 представлена пятью моделями: 97, 83, 77, 65 и 55 дюймов. Цена гиганта пока неизвестна, однако журналист Дэвид Кацмаер из СNet предполагает, что он будет стоить около $40 тысяч.

Южнокорейский бренд также расширил более массовую линейку C2, добавив OLED-телевизор с диагональю 42 дюйма — до этого самый максимальный размер составлял 48 дюймов. Разработчики считают, что такой экран хорошо подойдет для спален, офисов или других небольших помещений.

Как заявила LG на выставке, с пятым поколением процессор A9 телевизоры 2022 года выпуска получат улучшенное масштабирование 4K, отображение тонов и большее ощущение глубины за счет улучшения объектов переднего плана. Линейка G2 обеспечат более высокую пиковую яркость по сравнению C2 благодаря "умным" алгоритмам и лучшему отводу тепла от деталей. В то же время, C2 в этом плане должны превосходить более простые модели предыдущих годов.

LG заявляет, что в конструкции обоих телевизоров G2 и C2 используется новый композитный волокнистый материал, который делает эти телевизоры значительно легче. Благодаря новой конструкции их будет значительно легче перевозить и устанавливать. Кроме того, обе линейки получат порты HDMI 2.1 с пропускной способностью 48 Гбит/с (раньше было 40 Гбит/с).

В компании добавили, что OLED-телевизоры по прежнему позволят запускать обычные игры в разрешении 4K с частотой 120 Гц, переменной частотой обновления, автоматическим режимом с малой задержкой, а некоторые из моделей поддерживают переменную частоту до 144 Гц. Им не потребуется никакого никакого дополнительного оборудования (кроме контроллера) для запуска игр через облачные сервисы.

На телевизоры LG 2022 года установят новую версию операционной системы под названием webOS 22. Она позволит подключать несколько отдельных аккаунтов, каждый со своими настройками, и быстро переключаться между ними через функцию NFC Magic Tap. Добавили также функцию Always Ready для запуска музыки или демонстрации изображений в выключенном состоянии. LG также реализовала технологию, которая позволит перенаправлять поток с одного телевизора на другой, расположенный в соседней комнате.

OLED-телевизоры отличаются от других экранных технологий тем, что в них используется один диод, покрытый тонким слоем органического материала — это и обозначает "О". Такая технология позволяет каждому пикселю одновременно излучать яркий свет и передавать качественный цвет.

Ранее LG представила OLED-телевизор нового поколения OLED EX с продвинутым искусственным интеллектом. Компания обещает 30% прирост яркости по сравнению с конкурентами, а также повышение точности пикселей.

LG выпустила премиальный телевизор, который можно прислонить к стене подобно картине. Он поставляется вместе с крышкой, которой можно закрыть экран.