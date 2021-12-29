Супертонкий, умный и яркий: LG представила OLED-телевизор нового поколения (фото)

Экраны OLED EX используют новый химический состав и "умные" алгоритмы для улучшения качества изображения.

Южнокорейская компания LG представила новую технологию панелей OLED EX для телевизоров и мониторов следующего поколения. Подробности выяснило издание Engadget.

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По словам производителей, технология на 30% увеличит яркость по сравнению с другими коммерческими дисплеями, а также повысит точность пикселей и сделает готовые экраны меньшими по размеру. В ее основе лежит два основных изменения: химической и программное. Приставка "EX" в названии происходит от англоязычных слов "эволюция" (evolution") и "опыт" (experience).

LG добавили в состав органических панелей элемент под названием дейтерий, который позволит диодам после стабилизации вещества излучать более яркий свет, сохраняя при этом высокую эффективность на долгое время. Как отмечают в LG Display, каждый пиксель OLED излучает свет независимо и может полностью отключаться, чтобы телевизор отображал идеальный черный цвет без размытия, однако они не могут достигать того же уровня яркости, что и светодиоды. Текущие OLED-панели могут похвастаться пиковой яркостью до 600 нит, в то время как светодиоды mini LED могут достигать 2000 нит и выше.

[ + – ] Демонстрация дисплея OLED EX от LG Фото: LG

Разработчики также заявили о создании специальных алгоритмов, которые будут прогнозировать использование 33 млн OLED-диодов в 8K-дисплее и контролировать энергопотребление, чтобы более точно отображать детали и цвета. В компании рассказали, что благодаря новой технологии смогли уменьшить толщину лицевой панели на 30% — с 6 до 4 мм.

"С нашей новой технологией OLED EX мы стремимся предоставить клиентам еще более инновационный и высококачественный опыт за счет эволюции нашей технологии, алгоритмов и конструкций OLED", — сказал доктор О Чан Хо из LG Display.

[ + – ] Яркий и тонкий телевизор с экраном OLED EX от LG Фото: LG

Как пишет The Verge, LG планирует вывести технологию OLED EX на коммерческий рынок и внедрять ее в свои продукты, начиная со второго квартала 2022 года. Подробнее о ней расскажут на выставке CES 2022. Представители компании добавили, что продажи OLED-экранов в 2020 году выросли на 70% несмотря на общее падение спроса на телевизоры на 12%.

Ранее на выставке CES 2022 LG показала необычную "умную" полку со встроенным OLED-телевизором. В нее встроены сразу два прозрачных дисплея: один выше, другой ниже. Выключенное устройство можно использовать как витрину или предмет декора.

Сообщали также, что LG разработала телевизор Evo Object Collection премиум-класса. Модель имеет необычный корпус с крышкой, который можно просто прислонить к стене.