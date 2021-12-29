Супертонкий, розумний і яскравий: LG представила OLED-телевізор нового покоління (фото)

Екрани OLED EX використовують новий хімічний склад і "розумні" алгоритми для покращення якості зображення.

Південнокорейська компанія LG представила нову технологію панелей OLED EX для телевізорів і моніторів наступного покоління. Подробиці з'ясувало видання Engadget.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

За словами виробників, технологія на 30% збільшить яскравість порівняно з іншими комерційними дисплеями, а також підвищить точність пікселів і зробить готові екрани меншими за розміром. В її основі лежить дві основні зміни: хімічна та програмна. Приставка "EX" у назві походить від англомовних слів "еволюція" (evolution) та "досвід" (experience).

LG додали до складу органічних панелей елемент під назвою дейтерій, який дозволить діодам після стабілізації речовини випромінювати яскравіше світло, зберігаючи при цьому високу ефективність на довгий час. Як зазначають в LG Display, кожен піксель OLED випромінює світло незалежно та може повністю відключатися, щоб телевізор відображав ідеальний чорний колір без розмиття, однак вони не можуть досягати того ж рівня яскравості, що й світлодіоди. Поточні OLED-панелі можуть похвалитися піковою яскравістю до 600 ніт, тоді як світлодіоди mini LED можуть досягати 2 000 ніт і вище.

[ + – ] Демонстрація дисплея OLED EX від LG Фото: LG

Розробники також заявили про створення спеціальних алгоритмів, які прогнозуватимуть використання 33 млн OLED-діодів у 8K-дисплеї та контролюватимуть енергоспоживання, щоб більш точно відображати деталі та кольори. У компанії розповіли, що завдяки новій технології змогли зменшити товщину лицьової панелі на 30% — із 6 до 4 мм.

"З нашою новою технологією OLED EX ми прагнемо надати клієнтам ще більш інноваційний і високоякісний досвід за рахунок еволюції нашої технології, алгоритмів і конструкцій OLED", — сказав доктор О Чан Хо з LG Display.

[ + – ] Яскравий і тонкий телевізор з екраном OLED EX від LG Фото: LG

Як повідомляє The Verge, LG планує вивести технологію OLED EX на комерційний ринок і представити її в своїх продуктах, починаючи з другого кварталу 2022 року. Докладніше про неї розкажуть на виставці CES 2022. Представники компанії додали, що продажі OLED-екранів у 2020 році зросли на 70%, незважаючи на загальне падіння попиту на телевізори на 12%.

Раніше на виставці CES 2022 LG показала незвичну "розумну" полицю з вбудованим OLED-телевізором. У неї вбудовані відразу два прозорі дисплеї: один вище, інший нижче. Вимкнений пристрій можна використовувати як вітрину або предмет декору.

Повідомляли також, що LG розробила телевізор Evo Object Collection преміум-класу. Модель має незвичайний корпус із кришкою, який можна просто притулити до стіни.