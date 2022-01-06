Hisense представила новые модели супербюджетных телевизоров (фото, видео)

Стоимость моделей разнится в зависимости от типа и размера экрана, а также от набора полезных функций.

Компания Hisense на выставке СES 2022 представила семь новых моделей телевизоров премиального и бюджетного ценового сегмента. Подробности приводит портал Gizmochina.

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Ассортимент Hisense обновили дорогие телевизоры U9H, U8H, U7H, U6H, а также относительно дешевые A7H, A6H и A4H. Флагманом линейки 2022 года стал Hisense U9H, который получил 75-дюймовый Mini LED-экран с разрешением 4К, частотой обновления 120 Гц, яркостью 2000 нит и режимом автоматического снижения задержки. Устройство может похвастаться такими продвинутыми функциями, как игровой режим Game Mode Pro, FreeSync и переменная частота обновления (VRR). Встроенные динамики поддерживают технологию улучшения звука Dolby Atmos. Hisense U9H выпустят на рынок летом по цене в $3199.

Hisense U8H и U7H имеют частоту обновления 120 Гц, поддерживают разрешение 4К, технологии FreeSynce, Dolby Vision IQ и HDR10 +, оба выйдут ближайшим летом. При этом U8H получил панель Mini LED в вариантах с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов, их стоимость начинается от $1099. U7H обладает QLED-экранами тех же размеров, на также представлена в 85-дюймовой конфигурации. Минимальная цена от производителя — $799. Hisense U6H имеют диагональ от 50 до 75 дюймов и частоту 60 Гц, поддерживают технологию Dolby Atmos и цветопередачу при помощи квантовых точек.

[ + – ] Телевизор Hisence Фото: Gizmochina

Бюджетные Hisense A7H, A6H и A4H представлены с экранами от 32 до 85 дюймов. A7H и A6H поддерживают Google TV, а A4H работает под управлением операционной системы Android TV. A4H стал самой дешевой новинкой бренда, она поступит на рынок весной с диагональю 32, 40 или 43 дюйма с разрешением FHD по цене всего $199.

Как пишет сайт Gadgets 360, Hisense также показала на выставке две модели лазерных телевизоров: PX1-PRO TriChroma Laser Cinema и L5G 4K Smart Laser TV. Первый оценили в $3999, у второго цена зависит от размера: 100 дюймов за $4499 и 120 дюймов за $4999. Лазерные телевизоры Hisense состоят из ультракороткофокусного проектора и настенного экрана, на которое выводится изображение. Компания обещает богатую цветовую гамму и реалистичную картинку уровня домашнего кинотеатра.

Ранее LG представила самый большой в мире OLED телевизор EVO G2 c диагональю 97 дюймов. Официальную стоимость пока не объявили, однако аналитики ожидают, что новинку будут продавать примерно за $40 тыс.

Фокус также составил топ-5 телевизоров, которые продаются в Украине по цене смартфона. В этот список вошли модели от Xiaomi, Samsung, LG, Haier и Philips.