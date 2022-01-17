Sony придумала камеру, которая переносит реальные объекты в виртуальное пространство

Пока что речь идет только о патенте на устройство.

Sony подала заявку на патент на сканирующее видеоустройство, которое сможет "помещать" объекты реального мира в виртуальную реальность. Впервые компания обратилась в патентное бюро в июне 2021 года, но тогда у Sony запросили более подробную информацию о гаджете. Компания выполнила данное требование и теперь ожидает получения патента, передает gsmarena.com.

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"Патент еще не выдан, но изучив техническую документацию, мы пришли к выводу, что новая камера с функцией 3D-сканера можно будет использовать для сканирования и перемещения полученных 3D-изображений реальных объектов в виртуальное пространство с возможностью взаимодействовать с ними впоследствии", — сообщает СМИ.

[ + – ] Схематический рисунок: как будет работать камера-сканер Sony

Журналисты утверждают, что при помощи нового устройства пользователи смогут сканировать "даже объекты, которые намного больше, чем просто небольшие портативные устройства". Единственное требование, пишут они, — иметь возможность сканировать объект на 360 градусов.

"Имейте в виду, что речь пока идет только о патенте, поэтому не стоит ожидать скорого появления гаджета на рынке, ведь он может оказаться нереализованной концепцией", — предупреждает медиа.

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