В Германии робот-аватар посещает школу вместо больного мальчика (видео)

Семилетний школьник видит и слышит учителя, может отвечать на вопросы и общаться с одноклассниками благодаря боту и планшету.

В Берлине робот-аватар посещает школу вместо мальчика по имени Джошуа Мартинанджели. Такой историей поделилось информационное агентство Reuters.

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Из-за тяжелого заболевания легких 7-летний школьник подключен к специальному медицинскому оборудованию, что ограничивает его передвижения — он не может выходить на улицу ежедневно, однако может виртуально посещать занятия благодаря современным технологиям. Учиться в школе Джошуа помогает робот AV1 в виде белого пластикового бюста. Бот стоит на парте в первом ряду и транслирует своему хозяину все, что происходит в классе в режиме реального времени. Если Джошуа хочет что-то сказать, бор подает световой сигнал. Фотография, поставленная рядом с устройством, напоминает детям о том, как выглядит их одноклассник.

"Дети разговаривают с ним, смеются, а иногда даже болтают с ним во время урока. Джош тоже может это делать довольно хорошо", — прокомментировала директор школы Уте Винтерберг.

Как пишет немецкое издание BZ, робот достигает около 30 см в высоту, имеет голову с ярко светящимися глазами, грудь и шею, вокруг которой обвязан голубой шарфик Джошуа. Школьник может следить за происходящим в классе и управлять AV1 при помощи приложения на планшете. Если голова светится синим — значит мальчик привлекает к себе внимание, а если глаза округляются — он думает. Аватар не записывает видео и не делает снимков, сохраняя конфиденциальность других детей.

Фото: Скриншот Фото: REUTERS Фото: REUTERS

Совет района Марцан-Хеллерсдорф в Берлине приобрел 4-х таких роботов-аватаров для своих школ за 19,4 тыс. евро. По словам советника по образованию Торстена Кюне, главным поводом для этого стал COVID-19, однако аппараты можно использовать и по другим причинам. Как утверждает политик, он уже предложил реализовать подобный проект на государственном уровне, ведь в Германии около 100 тыс. детей не могут посещать школы по состоянию здоровья.

"Иногда, по разным причинам, ребенок не может лично пойти на урок. Тогда аватар может дать этому ребенку шанс остаться частью школьного сообщества", — заявил Торстен Кюне.

Как сообщил ученик школы Ноа Кюсснер, ему нравится идея робота-аватара. А вот другой мальчик, Беритан Асланглу, хочет видеть своего одноклассника Джошуа Мартинаджели и общаться с ним вживую.

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