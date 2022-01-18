У Німеччині робот-аватар відвідує школу замість хворого хлопчика (відео)

Семирічний школяр бачить і чує вчителя, може відповідати на запитання та спілкуватися з однокласниками завдяки боту та планшету.

У Берліні робот-аватар відвідує школу замість хлопчика Джошуа Мартінанджелі. Такою історією поділилося інформаційне агентство Reuters.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Через важке захворювання легень 7-річний школяр підключений до спеціального медичного обладнання, що обмежує його пересування — він не може виходити на вулицю щодня, проте може віртуально відвідувати заняття завдяки сучасним технологіям. Учитися в школі Джошуа допомагає робот AV1 у вигляді білого пластикового погруддя. Бот стоїть на парті в першому ряду і транслює своєму господареві все, що відбувається в класі в режимі реального часу. Якщо Джошуа хоче щось сказати, бор подає світловий сигнал. Фото, поставлене поруч із пристроєм, нагадує дітям про те, як виглядає їхній однокласник.

"Діти розмовляють з ним, сміються, а іноді навіть розмовляють з ним під час уроку. Джош теж може це робити досить добре", — прокоментувала директорка школи Уте Вінтерберг.

Як пише німецьке видання BZ, робот досягає приблизно 30 см у висоту, має голову з яскравими очима, груди і шию, навколо якої обв'язаний блакитний шарфик Джошуа. Школяр може стежити за тим, що відбувається в класі та керувати AV1 за допомогою програми на планшеті. Якщо голова світиться синім, значить хлопчик привертає до себе увагу, а якщо очі округляються, він думає. Аватар не записує відео та не робить знімків, зберігаючи конфіденційність інших дітей.

Фото: Скриншот Фото: REUTERS Фото: REUTERS

Рада району Марцан-Хеллерсдорф у Берліні придбала 4 таких роботів-аватарів для своїх шкіл за 19,4 тис. євро. За словами радника з освіти Торстена Кюне, головним приводом став COVID-19, проте апарати можна використовувати й з інших причин. Як стверджує політик, він уже запропонував реалізувати подібний проєкт на державному рівні, адже в Німеччині майже 100 тис. дітей не можуть відвідувати школи за станом здоров'я.

"Іноді, з різних причин, дитина не може особисто піти на урок. Тоді аватар може дати цій дитині шанс залишитися частиною шкільної спільноти", — заявив Торстен Кюне.

Як повідомив учень школи Ноа Кюсснер, йому подобається ідея робота-аватара. А ось інший хлопчик, Берітан Асланглу, хоче бачити свого однокласника Джошуа Мартінаджелі та спілкуватися з ним наживо.

Раніше писали, як віртуальний помічник Alexa запропонувала дитині небезпечний челендж: доторкнутися монеткою до вилки, наполовину заснутої в розетку. Як стверджують розробники, ШІ за запитом дівчинки запропонував розвагу, яка стала популярною в соціальній мережі TikTok.

Писали також, що робот Ameca схопив людину за руку під час випробувань. "Розумна" машина навчилася відстоювати свій особистий простір, відштовхуючи занадто настирливих співрозмовників.