Корпорация Mircosoft покупает Activision Blizzard за почти $70 млрд

Вместе с технологиями Activision, Microsoft получает фору в разработке Метавселенной, оттесняя Facebook в конкурентной борьбе.

Переговоры Microsoft о покупке крупного разработчика компьютерных игр — компании Activision Blizzard, завершились согласием заплатить $68,7 млрд. Цена устроила обе стороны. Microsoft получит в распоряжение новейшие разработки в области игрового искусственного интеллекта, 400 млн пользователей, ежедневно посещающих серверы Activision и технологии виртуальной реальности, сообщает NYT.

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Специалисты отмечают, что некоторые игры Activision совместимы с технологиями виртуальной реальности. А значит, это может быть решающим фактором в разработке Метавселенной (Meta). Ранее о подобном стремлении сообщила компания Facebook, которая даже переименовалась в Меta.

Ожидается, что специалисты Activision значительно усилят ход разработки системы виртуальной реальности для игровой приставки XBox. В то время как Facebook разрабатывает конкурирующую систему Occulus.

Аналитики рынка подчеркивают, что от сделки в выигрыше Бобби Котик, много лет занимающий пост исполнительного директора в Activision. Котик пообещал выплатить инвесторам своей компании крупные премии, и теперь сможет это сделать, поскольку Microsoft выкупает акции Activision по цене, на 45% превышающей рыночную стоимость ценных бумаг до объявления о слиянии.

Руководство Мicrosoft тоже не в проигрыше, несмотря на относительно высокую цену приобретения, получая в распоряжение огромную по численности фанатскую базу Activision.

Сделка состоялась на фоне дебатов в Сенате США об ограничении монопольного положения технологических гигантов компьютерной индустрии.

Метавселенная (Меtа) — универсальная сетевая платформа для общения, торговли, игр и ряда других активностей в виртуальной реальности. Ожидается ее появление в недалеком будущем, в настоящее время платформа находится в разработке.

Ранее Фокус сообщал, что владельцы крупных пакетов акций компаний-гигантов Facebook, Microsoft, Wallmart, Google, начали распродавать их из опасений перед введением в США нового налога, который называют "налогом на миллиардеров".