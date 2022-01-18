Корпорація Mircosoft купує Activision Blizzard майже за $70 млрд

Разом з технологіями Activision, Microsoft отримує фору в розробці Метавсесвіту, відтісняючи Facebook у конкурентній боротьбі.

Переговори Microsoft про покупку великого розробника комп'ютерних ігор — компанії Activision Blizzard завершилися згодою заплатити $68,7 млрд. Ціна влаштувала обидві сторони. Microsoft отримає в розпорядження новітні розробки в галузі ігрового штучного інтелекту, 400 млн користувачів, які щодня відвідують сервери Activision та технології віртуальної реальності, повідомляє NYT.

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Фахівці зазначають, що деякі ігри Activision сумісні з технологіями віртуальної реальності. Отже, це може бути вирішальним фактором у розробці Метавсесвіту (Meta). Раніше про подібне прагнення повідомила компанія Facebook, яка навіть перейменувалася на Мета.

Очікується, що фахівці Activision значно посилять хід розробки системи віртуальної реальності для приставки XBox. У той час, як Facebook розробляє систему-конкурента Occulus.

Аналітики ринку підкреслюють, що від угоди у виграші Боббі Котік, який багато років обіймає посаду виконавчого директора в Activision. Котік пообіцяв виплатити інвесторам своєї компанії великі премії, і тепер зможе це зробити, оскільки Microsoft викуповує акції Activision за ціною, що на 45% перевищує ринкову вартість цінних паперів до оголошення злиття.

Керівництво Microsoft теж не в програші, попри відносно високу ціну придбання, одержуючи в розпорядження величезну за чисельністю фанатську базу Activision.

Угода відбулася і попри дебати у Сенаті США про обмеження монопольного становища технологічних гігантів комп'ютерної промисловості.

Метавсесвіт (Меtа) — універсальна мережева платформа для спілкування, торгівлі, ігор та інших активностей у віртуальній реальності. Очікується її поява в недалекому майбутньому, наразі платформа на етапі розробки.

Раніше Фокус повідомляв, що власники великих пакетів акцій компаній-гігантів Facebook, Microsoft, Wallmart, Google почали розпродувати їх з побоювань перед запровадженням у США нового податку, який називають "податком на мільярдерів".