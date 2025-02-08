Шукають розради: скільки чоловіків готові закрутити роман із кібер-подругою (дослідження)

Дослідження показує, що люди роблять ставку на ШІ, щоб повернути тих, чиєї присутності в своєму житті вони жадають, але більше не можуть мати.

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У світі зростає тенденція до подружок зі штучним інтелектом зростає. 8 із 10 чоловіків вважають, що вони можуть замінити справжніх коханців. Про це пише The Mirror з посиланням на результати опитування, проведені на платформі EVA AI.

Так, платформа вирішила дослідити, чи готові чоловіки прийняти кіберінтимну революцію. В опитуванні взяли участь 2000 учасників. Дослідження виявило, що 8 із 10 вважають, що подруги зі штучним інтелектом можуть повністю замінити людське товариство.

Зараз спілкування зі штучним інтелектом прискорюється. 83% респондентів вважають, що вони можуть створити глибокий емоційний зв’язок із дівчиною, яка працює зі штучним інтелектом.

Дослідження також показує, що люди роблять ставку на ШІ, щоб повернути тих, чиєї присутності вони жадають, але більше не можуть мати. 78% респондентів сказали, що вони б зустрічалися з штучним інтелектом-клоном свого колишнього, тоді як 80% висловили зацікавленість у спілкуванні з штучним інтелектом-клоном померлої коханої людини, шукаючи розради та спілкування через спогади, оживлені за допомогою технологій.

Троє з чотирьох учасників сказали, що готові мати власний клон штучного інтелекту як віртуального компаньйона, така ж кількість учасників не проти створити штучного двійника свого поточного партнера — але "відшліфовану" версію.

Кейл Джонс, керівник відділу розвитку спільноти в EVA AI, розповів про трансформаційну роль, яку ШІ відіграє в зміні соціальної близькості, прокоментувавши: "Товариство ШІ дозволяє людям бути справжніми собою, не боячись засудження.

Нагадаємо, що у Великій Британії винайшли "бабусею зі штучним інтелектом". Вона заважає телефонним шахраям обдурювати людей, відволікаючи їх розмовами про тістечка і булочки.

Також раніше було оголошено переможницю першого в світі конкурсу "Міс ШІ". Корону здобула біонічна красуня в хіджабі.