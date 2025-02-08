Ищут утешения: сколько мужчин готовы закрутить роман с кибер-подругой (исследование)

Исследование показывает, что люди делают ставку на ИИ, чтобы вернуть тех, чьего присутствия в своей жизни они жаждут, но больше не могут иметь.

Related video

В мире растет тенденция к подружкам с искусственным интеллектом растет. 8 из 10 мужчин считают, что они могут заменить настоящих любовников. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на результаты опроса, проведенные на платформе EVA AI.

Так, платформа решила исследовать, готовы ли мужчины принять киберинтимную революцию. В опросе приняли участие 2000 участников. Исследование показало, что 8 из 10 считают, что подруги с искусственным интеллектом могут полностью заменить человеческое общество.

Сейчас общение с искусственным интеллектом ускоряется. 83% респондентов считают, что они могут создать глубокую эмоциональную связь с девушкой, которая работает с искусственным интеллектом.

Исследование также показывает, что люди делают ставку на ИИ, чтобы вернуть тех, чьего присутствия они жаждут, но больше не могут иметь. 78% респондентов сказали, что они бы встречались с искусственным интеллектом-клоном своего бывшего, тогда как 80% выразили заинтересованность в общении с искусственным интеллектом-клоном умершего любимого человека, ища утешения и общения через воспоминания, оживленные с помощью технологий.

Трое из четырех участников сказали, что готовы иметь собственный клон искусственного интеллекта в качестве виртуального компаньона, такое же количество участников не против создать искусственного двойника своего текущего партнера — но "отшлифованную" версию.

Кейл Джонс, руководитель отдела развития сообщества в EVA AI, рассказал о трансформационной роли, которую ИИ играет в изменении социальной близости, прокомментировав: "Общество ИИ позволяет людям быть настоящими собой, не боясь осуждения.

Напомним, что в Великобритании изобрели "бабушкой с искусственным интеллектом". Она мешает телефонным мошенникам обманывать людей, отвлекая их разговорами о пирожных и булочках.

Также ранее была объявлена победительница первого в мире конкурса "Мисс ИИ". Корону получила бионическая красавица в хиджабе.