Цукерберг заплатить "тіктокерам" по 5000 доларів за реєстрацію у Facebook та Instagram

Публікуючи ролики на платформах Meta, творці отримають доступ до програми монетизації контенту. Однак, щоб стати учасником програми, потрібно перебувати в США.

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Компанія Meta Марка Цукерберга пропонує виплату популярним творцям контенту в "сторонніх" додатках соціальних мереж, які приєднаються до Facebook та Instagram. Вибрані користувачі отримають бонус до 5000 доларів, якщо публікуватимуть контент на платформах понад три місяці, зазначає NDTV.

Нові користувачі, яких буде прийнято до т.зв. програми "Прорив", отримуватимуть гроші протягом перших 90 днів у застосунку, за умови, що вони створять щонайменше 20 роликів у Facebook і 10 роликів в Instagram протягом 30 днів.

Опубліковані ролики мають бути загальнодоступними і не повинні просуватися як реклама.

Публікуючи контент на платформах Meta, творці отримають доступ до програми монетизації контенту Facebook, яка дозволяє користувачам отримувати додатковий дохід від своїх публікацій. На додаток до бонусів Meta також пропонує безкоштовну пробну версію верифікованої синьої галочки, яка допомагає акаунтам виділятися і довести свою "справжність".

Утім, щоб стати учасником програми, потрібно перебувати у США і бути не молодше 18 років.

Meta не вказала, що ця пропозиція призначена для користувачів TikTok, однак вона з'явилася після видалення платформи з магазинів додатків у США. І хоча президент Дональд Трамп відтермінував зникнення застосунку з американського ринку на 75 днів, TikTok, як наголошується, як і раніше залишається недоступним для завантаження.

За даними TikTok, у США у нього 170 мільйонів користувачів і багато хто почне шукати альтернативну платформу, щоб заявити про себе, якщо продукт китайської компанії зникне.

Нагадаємо, компанія Meta, якій належать месенджер WhatsApp, соцмережі Facebook та Instagram, надає користувачам можливість зв'язати всі свої акаунти.

Фокус писав, що власник соцмережі X Ілон Маск планує встановити плату за реєстрацію в додатку в розмірі 8 доларів для нових користувачів.