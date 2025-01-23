Цукерберг заплатит "тиктокерам" по 5000 долларов за регистрацию в Facebook и Instagram

Публикуя ролики на платформах Meta, создатели получат доступ к программе монетизации контента. Однако, чтобы стать участником программы, нужно находиться в США.

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Компания Meta Марка Цукерберга предлагает выплату популярным создателям контента в "стороннем" приложении социальных сетей, которые присоединятся к Facebook и Instagram. Избранные пользователи получат бонус до 5000 долларов, если будут публиковать контент на платформах более трех месяцев, отмечает NDTV.

Новые пользователи, которые будут приняты в т.н. программу "Прорыв", будут получать деньги в течение первых 90 дней в приложении, при условии, что они создадут не менее 20 роликов в Facebook и 10 роликов в Instagram в течение 30 дней.

Опубликованные ролики должны быть общедоступными и не должны продвигаться как реклама.

Публикуя контент на платформах Meta, создатели получат доступ к программе монетизации контента Facebook, которая позволяет пользователям получать дополнительный доход от своих публикаций. В дополнение к бонусам Meta также предлагает бесплатную пробную версию верифицированной синей галочки, которая помогает аккаунтам выделяться и доказать свою "настоящесть".

Впрочем, чтобы стать участником программы, нужно находиться в США и быть не моложе 18 лет.

Meta не указала, что это предложение предназначено для пользователей TikTok, однако оно появилось после удаления платформы из магазинов приложений в США. И хотя президент Дональд Трамп отсрочил уход приложения с американского рынка на 75 дней, TikTok, как отмечается, по-прежнему остается недоступным для загрузки.

По данным TikTok, в США у него 170 миллионов пользователей и многие начнут искать альтернативную платформу, чтобы заявить о себе, если продукт китайской компании исчезнет.

Напомним, компания Meta, которой принадлежат мессенджер WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram, предоставляет пользователям возможность связать все свои аккаунты.

Фокус писал, что владелец соцсети X Илон Маск планирует установить плату за регистрацию в приложении в размере 8 долларов для новых пользователей.