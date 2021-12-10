Ілон Маск та інші багатії масово розпродають акції перед ухваленням "податку на мільярдерів" у США

Уникнути сплати великої суми до американського бюджету прагнуть засновники Google, Facebook, Walmart, Microsoft та інших компаній.

Засновники та топменеджери найбільших компаній, таких як Tesla, Microsoft та Alphabet, масово продають свої акції у світлі майбутнього запровадження податку на приріст капіталу в США, заощаджуючи так мільйони доларів. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

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Так, лише цього року 48 топменеджерів заробили на продажі акцій понад 200 мільйонів доларів кожен, що майже вчетверо перевищує показники, зафіксовані у період із 2016 по 2020 рік. Так, серед "суперпродавців" опинилися співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, власники мережі гіпермаркетів Walmart, голова Meta (колишній Facebook Inc.) Марк Цукерберг, засновник Tesla Ілон Маск та інші.

За даними журналістів, рекордний продаж акцій був викликаний двома факторами — зростанням їх вартості, а також тим, що у Вашингтоні обговорили можливе підвищення податків, яке враховуватиме підвищення ставки податку на довгостроковий приріст капіталу.

Податковий закон, який незабаром буде розглянутий у Сенаті США, передбачає запровадження з 2022 року 5% податку на скоригований валовий дохід, що перевищує 10 мільйонів доларів, а також запровадження 3% на дохід, що перевищує 25 мільйонів доларів. При цьому під доходом мається на увазі приріст капіталу продажу акцій.

Крім цього, сенатор із Демократичної партії Рон Вайден запропонував зобов'язати найбільш заможних людей платити 23,8% із приросту вартості акцій незалежно від того, були вони продані чи ні. Якщо ця пропозиція буде ухвалена, зміни торкнуться майже 700 найбагатших людей у США.

Наразі низка найбагатших громадян США платять нижчий прибутковий податок, ніж інші американці, при цьому вони не порушують закон, оскільки більшість їх доходів припадає саме на зростання вартості акцій, що їм належать. Як повідомляло видання ProPublica, так засновник Amazon Джефф Безос взагалі не сплачував прибутковий податок у 2007 і 2011 роках, а Ілон Маск — у 2018 році. В інших випадках сплачений податок склав менше ніж 1% заробленого за рік доходу. Наприклад, американський інвестор Воррен Баффетт заробив у 2014-2018 роках 99 мільярдів доларів, проте заплатив лише 973 мільйони податку.

Експерти вважають, що бізнесмени можуть заощадити до 8 мільйонів доларів на кожні 100 мільйонів доларів акцій, проданих до дати набуття чинності новим податковим законодавством.

Засновник і генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск, який вважається найбагатшою людиною у світі із власним капіталом приблизно 270 мільярдів доларів, протягом місяця продав акції на суму понад 10 мільярдів доларів. Глава Microsoft Сатя Наделла зі свого боку продав акції на 374 мільйони доларів до вирахування податків. Засновники материнської для Google компанії Alphabet Сергій Брін і Ларрі Пейдж тим часом позбулися майже 600 000 акцій приблизно за 1,5 мільярди доларів до вирахування податків. Щодо глави Facebook Марка Цукерберга, то нещодавній продаж акцій приніс йому Цукерберг майже 4,5 мільярди доларів.

Нагадаємо, нещодавно засновник SpaceX і Tesla бізнесмен Ілон Маск продав акції свого виробника електромобілів Tesla на суму 5 млрд доларів, після того як опитав своїх підписників у Twitter про доцільність цих продажів.

Раніше бізнесмен пообіцяв виділити 6 млрд доларів Світовій продовольчій програмі ООН на боротьбу з продовольчою кризою у світі після того, як йому зможуть пояснити, як саме ці гроші врятують світ від голоду. Пізніше організація надала Маску відповідний план.