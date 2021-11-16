Відповідь Ілону Маску. В ООН представили план боротьби з голодом у світі

Складений план передбачає використання $6,6 млрд, що дозволить врятувати 42 млн людей у 43 країнах.

Керівники Всесвітньої продовольчої програми ООН закликають мільярдерів з усього світу пожертвувати $6,6 млрд, щоб урятувати 42 млн людей, які можуть померти від голоду. Про це повідомляється на офіційному сайті ВПП.

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Девід Біслі, директор-виконавець Всесвітньої продовольчої програми, заявляє, що боротьба з голодом не терпить зволікань. Криза безпрецедентна. У своєму Twitter він звернувся до Ілона Маска. "Вам потрібен чіткий план і кошторис? Ось, будь ласка. Ми готові вести переговори з Вами та іншими людьми, які серйозно стурбовані порятунком життів на планеті. Щоб врятувати людей від голоду у 2022 році, потрібно $6,6 млрд", — зазначив Біслі.

На що підуть ці гроші?

$3,5 млрд на продукти харчування та їх доставку — у цю суму входять вартість доставки та транспортування продуктів для країн, що цього потребують, а також витрати на зберігання продуктів та доставку до кінцевих пунктів призначення, для чого планується залучити повітряний, наземний та річковий транспорт, а також оплачувати роботу водіїв та охоронців у зонах, де йдуть воєнні конфлікти.

— у цю суму входять вартість доставки та транспортування продуктів для країн, що цього потребують, а також витрати на зберігання продуктів та доставку до кінцевих пунктів призначення, для чого планується залучити повітряний, наземний та річковий транспорт, а також оплачувати роботу водіїв та охоронців у зонах, де йдуть воєнні конфлікти. $2 млрд на готівкові та продовольчі ваучери (зокрема комісію за грошові перекази) у регіонах, де працюють ринки. Такий різновид допомоги дозволить людям, які потребують продуктів більше за інших, купити їжу на свій вибір. До того ж ці кошти підуть на підтримку місцевої економіки.

(зокрема комісію за грошові перекази) у регіонах, де працюють ринки. Такий різновид допомоги дозволить людям, які потребують продуктів більше за інших, купити їжу на свій вибір. До того ж ці кошти підуть на підтримку місцевої економіки. $700 млн на витрати, пов'язані зі специфікою конкретної країни . Ці гроші підуть на планування та управління мільйонами тонн додаткового продовольства, а також на грошові перекази та ваучери, адаптовані до умов 43 країн та з урахуванням операційних ризиків. Передбачено будівництво офісних та додаткових приміщень, а також організація безпеки працівників, які в них працюють. Офіси контролюватимуть, як розподіляється продовольство, що гарантовано дозволить забезпечити продуктами харчування найбільш уразливі верстви населення.

. Ці гроші підуть на планування та управління мільйонами тонн додаткового продовольства, а також на грошові перекази та ваучери, адаптовані до умов 43 країн та з урахуванням операційних ризиків. Передбачено будівництво офісних та додаткових приміщень, а також організація безпеки працівників, які в них працюють. Офіси контролюватимуть, як розподіляється продовольство, що гарантовано дозволить забезпечити продуктами харчування найбільш уразливі верстви населення. $400 млн на глобальне та регіональне управління операціями. Це витрати, пов'язані з управлінням та підзвітністю, зокрема управління глобальними ланцюгами постачання та авіаційними маршрутами, управління системою логістики, зокрема, укладання контрактів на вантажні перевезення; глобальний моніторинг та аналіз стану людей, які голодують, у всіх країнах світу.

Нагадаємо, що Ілон Маск прокоментував прохання ООН пожертвувати $6 млрд на користь голодуючих. За словами антрепренера, він готовий виділити ООН кошти на боротьбу з голодом на планеті за умови фінансової прозорості Всесвітньої продовольчої програми. Якщо представники ВПП розкажуть, як саме $6 млрд дозволять врятувати світ від голоду, він одразу ж продасть акції Tesla та профінансує програму.

Раніше Фокус повідомляв про першу країну у світі, мешканці якої зіткнулися з проблемою голоду через кліматичні зміни. Представники ООН у Мадагаскарі розповіли, що населення країни не має можливостей заробляти. У південній частині країни ООН зафіксувала спалах голоду, можливо, це єдина країна у світі, у якій таке становище варто зарахувати за рахунок глобальних кліматичних змін.