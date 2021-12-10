Илон Маск и другие богачи массово распродают акции перед принятием "налога на миллиардеров" в США

Избежать уплаты крупной суммы в американский бюджет стремятся основатели Google, Facebook, Walmart, Microsoft и других компаний.

Основатели и топ-менеджеры крупнейших компаний, таких как Tesla, Microsoft и Alphabet, массово продают свои акции в свете грядущего введения налога на прирост капитала в США, экономя таким образом миллионы долларов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

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Так, только в этом году 48 топ-менеджеров заработали на продаже акций более 200 миллионов долларов каждый, что почти в четыре раза превышает показатели, зафиксированные в период с 2016 по 2020 год. Так, среди "суперпродавцов" оказались соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, владельцы сети гипермаркетов Walmart, глава Meta (бывш. Facebook Inc.) Марк Цукерберг, основатель Tesla Илон Маск и другие.

По данным журналистов, рекордные продажи акций были вызваны двумя факторами — ростом их стоимости, а также тем, что в Вашингтоне обсудили возможное повышение налогов, которое будет включать повышение ставки налога на долгосрочный прирост капитала.

Налоговый закон, который вскоре будет рассмотрен в Сенате США, предусматривает введение с 2022 года 5% налога на скорректированный валовой доход, превышающий 10 миллионов долларов, а также введение 3% на доход, превышающий 25 миллионов долларов. При этом под доходом подразумевается прирост капитала от продажи акций.

Помимо этого сенатор из Демократической партии Рон Уайден предложил обязать наиболее состоятельных людей платить 23,8% с прироста стоимости акций вне зависимости от того, были они проданы или нет. Если это предложение будет принято, изменения затронут около 700 самых богатых людей в США.

На данный момент ряд богатейших граждан США платят более низкий подоходный налог, чем другие американцы, при этом они не нарушают закон, так как большая часть их доходов приходится как раз на рост стоимости акций, которые им принадлежат. Как сообщало издание ProPublica, таким образом основатель Amazon Джефф Безос вообще не платил подоходный налог в 2007 и 2011 годах, а Илон Маск — в 2018 году. В остальных случаях уплаченный налог составил менее 1% заработанного за год дохода. Например, американский инвестор Уоррен Баффетт заработал в 2014-2018 годах 99 миллиардов долларов, однако заплатил всего 973 миллиона налога.

Эксперты полагают, что бизнесмены могут сэкономить до 8 миллионов долларов на каждые 100 миллионов долларов акций, проданных до даты вступления в силу нового налогового законодательства.

Основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск, который считается самым богатым человеком в мире с собственным капиталом около 270 миллиардов долларов, в течение месяца продал акции на сумму более 10 миллиардов долларов. Глава Microsoft Сатья Наделла в свою очередь продал акции на 374 миллиона долларов до вычета налогов. Основатели материнской для Google компании Alphabet Сергей Брин и Ларри Пейдж тем временем избавились от почти 600 000 акций примерно за 1,5 миллиарда долларов до вычета налогов. Что касается главы Facebook Марка Цукерберга, то недавняя продажа акций принесла ему Цукерберг почти 4,5 миллиарда долларов.

Напомним, недавно основатель SpaceX и Tesla бизнесмен Илон Маск продал акции своего производителя электромобилей Tesla на сумму 5 млрд. долларов, после того как опросил своих подписчиков в Twitter о целесообразности этих продаж.

Ранее бизнесмен пообещал выделить 6 млрд долларов Всемирной продовольственной программе ООН на борьбу с продовольственным кризисом в мире после того, как ему смогут объяснить, как именно эти деньги спасут мир от голода. Позже организация предоставила Маску соответствующий план.