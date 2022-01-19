Первый в Европе: в Германии запуcтили квантовый компьютер с более чем 5 тыс. кубитов

Систему установили в специальном здании, не пропускающем вибрации. Ученые могут использовать ее через платный облачный сервис.

Недавно в Юлихе, Германия, запустили первый в Европе квантовый компьютер Advantage, количество кубитов которого превышает 5 тыс. Подробности о проекте стали известны изданию DW.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Столь мощный компьютер впервые ввели в эксплуатацию силами института Jülich Supercomputing Center (JSC) и производителя квантовых вычислительных систем D-Wave Systems — это первый облачный проект компании за пределами Северной Америки. Устройство работает по принципу квантового отжига (quantum annealing), когда глобальный минимум заданной функции находится среди набора потенциальных решений. Такой подход также называют квантовой нормализацией, ведь при расчетах решение-"кандидат" случайным образом меняется на соседнее, если оно требует меньших затрат энергии. В основном отжиг используется для решения задач по поиску среди множества локальных минимумов.

Advantage оборудован мощной системой охлаждения, которая поддерживает температуру около -273 градусов по Цельсию. Как пишет HPC Wire, для компьютера построили специальное здание, которое не пропускает вибрации — в основании двух машинных залов находятся специальные фундаменты, которые поглощают колебания. В следующем году здесь планируют установить еще один квантовый компьютер. В Исследовательском центре Юлиха также работает Juwels — самый быстрый суперкомпьютер в Европе.

[ + – ] Здание для квантового компьютера Advantage в Юлихе

Квантовая система стал частью инфраструктуры инфраструктуры квантовых вычислений Юлиха (JUNIQ), которая была создана осенью 2019. Она будет про проводить вычисления совместно с суперкомпьютерами немецкого института JSC, кроме того, ее мощностями смогут пользоваться ученые со всей Европы благодаря облачному сервису.

Генеральный директор D-Wave Systems Алан Баратц отметил, что в Европе быстро растет интерес к квантовым вычислениям со стороны различных компаний, исследовательских организаций и даже государственных структур. Развитие новых технологий требует больших инвестиций, однако они имеют большой коммерческий потенциал.

Как заявила министр образования и науки Германии Беттина Штарк-Ватцингер во время запуска, квантовые технологии "выходят за рамки интуиции", поэтому их сложно понять, однако занимают важное место в жизни человечества. Квантовые системы могут достичь научного прорыва во многих областях, в том числе, в исследовании климата, зашифрованной связи, планировании движения транспорта, медицине, финансовом анализе.

[ + – ] Ядро квантового компьютера Advantage

"У них есть потенциал изменить нашу повседневную жизнь к лучшему — в том, что касается оптимального использования нашей энергосистемы, оптимизации инвестиционных стратегий на финансовом рынке или разработки более эффективных лекарств", — подчеркнула министр.

Ее поддержала еврокомиссар Мария Габриэль, назвавшая квантовые компьютеры и суперкомпьютеры ключом к передовым научным открытиям. По ее словам, ученым очень важно получить доступ к продвинутой компьютерной технологии, которая теперь появилась и в Европе.

Летом 2021 года в Германии запустили самый мощный квантовый компьютер в Европе, созданный IBM. Процессор Quantum System One использует 27 кубитов.

Писали также, что ученые совершили прорыв в квантовых вычислениях, создав уникальный материал. Специальные наноленты позволят компьютерам работать при более высоких температурах, хотя еще далеких от комнатной.