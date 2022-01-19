Перший у Європі: у Німеччині запустили квантовий комп'ютер із більш ніж 5 тис. кубітів

Систему встановили у спеціальному приміщенні, що не пропускає вібрації. Учені можуть використовувати її через платний хмарний сервіс.

Нещодавно в Юлісі, Німеччина, запустили перший у Європі квантовий комп'ютер Advantage, кількість кубітів якого перевищує 5 тис. Подробиці проєкту стали відомі виданню DW.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Настільки потужний комп'ютер уперше ввели в експлуатацію силами інституту Jülich Supercomputing Center (JSC) і виробника квантових обчислювальних систем D-Wave Systems — це перший хмарний проєкт компанії за межами Північної Америки. Пристрій працює за принципом квантового відпалу (quantum annealing), коли глобальний мінімум заданої функції є серед набору потенційних рішень. Такий підхід також називають квантовою нормалізацією, адже при розрахунках рішення-"кандидат" випадково змінюється на сусіднє, якщо воно вимагає менших витрат енергії. Здебільшого відпал використовується для розв'язання завдань із пошуку серед множини локальних мінімумів.

Advantage обладнаний потужною системою охолодження, яка підтримує температуру приблизно -273 градуси за Цельсієм. Як пише HPC Wire, для комп'ютера збудували спеціальну будівлю, яка не пропускає вібрації — в основі двох машинних залів знаходяться спеціальні фундаменти, які поглинають коливання. Наступного року тут планується встановити ще один квантовий комп'ютер. У Дослідницькому центрі Юліха також працює Juwels — найшвидший суперкомп'ютер у Європі.

[ + – ] Будівля для квантового комп'ютера Advantage в Юлісі

Квантова система стала частиною інфраструктури квантових обчислень Юліха (JUNIQ), яка була створена восени 2019. Вона буде проводити обчислення спільно із суперкомп'ютерами німецького інституту JSC, крім того, її потужностями зможуть користуватися вчені з усієї Європи завдяки хмарному сервісу.

Генеральний директор D-Wave Systems Алан Баратц зазначив, що в Європі швидко зростає інтерес до квантових обчислень з боку різних компаній, дослідницьких організацій і навіть державних структур. Розвиток нових технологій потребує великих інвестицій, однак вони мають великий комерційний потенціал.

Як заявила міністриня освіти та науки Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінгер під час запуску, квантові технології "виходять за межі інтуїції", тому їх складно зрозуміти, проте посідають важливе місце в житті людства. Квантові системи можуть досягти наукового прориву в багатьох галузях, зокрема в дослідженні клімату, зашифрованому зв'язку, плануванні руху транспорту, медицині, фінансовому аналізі.

[ + – ] Ядро квантового комп'ютера Advantage

"У них є потенціал змінити наше повсякденне життя на краще — щодо оптимального використання нашої енергосистеми, оптимізації інвестиційних стратегій на фінансовому ринку або розробки більш ефективних ліків", — підкреслила міністриня.

Її підтримала єврокомісар Марія Габріель, яка назвала квантові комп'ютери та суперкомп'ютери ключем до передових наукових відкриттів. За її словами, ученим дуже важливо отримати доступ до сучасної комп'ютерної технології, яка тепер з'явилася і в Європі.

Улітку 2021 року в Німеччині запустили найпотужніший квантовий комп'ютер у Європі, створений IBM. Процесор Quantum System One використовує 27 куб.

Писали також, що вчені здійснили прорив у квантових обчисленнях, створивши унікальний матеріал. Спеціальні нанострічки дозволять комп'ютерам працювати за більш високих температур, хоча ще далеких від кімнатної.