Терминаторов не будет: Илон Маск рассказал, как Tesla предотвратит восстание машин

"Сделаем все возможное. Децентрализованное управление роботами будет иметь решающее значение", — пообещал миллиардер.

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск задумался о том, как удержать контроль над роботами с искусственным интеллектом. Он посвятил этой теме публикации на своей странице в Twitter.

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Tesla уже разработала ИИ, который управляет системой автопилота в их фирменных автомобилях, а также создает "умного" робота-андроида под кодовым названием Optimus Subprime. 19 января Илон Маск заявил, что компания может также заняться созданием "сильного" или "общего" искусственного интеллекта, сравнимого с человеческим — Artificial General Intelligence или сокращенно AGI.

Искусственный интеллект Tesla может сыграть роль в проекте AGI, считает миллиардер.

Одна из гипотез в философии ИИ гласит, что со временем машины осознают себя, как личности, начнут решать сложные проблемы и планировать будущее. Их мыслительный процесс может быть не похож на человеческий, однако они обретут возможность понимать собственные мысли. Нечто подобное произошло в киновселенной "Терминатора".

В комментарии один из пользователей Twitter предостерег Илона Маска, что разработка AGI может "вызвать демона" в виде искусственного интеллекта, вышедшего из под контроля. В ответ глава Tesla пообещал принять меры предосторожности и не сосредотачивать все рычаги управления в одних руках:

"Сделаем все возможное. Децентрализованное управление роботами будет иметь решающее значение".

Как отмечает портал Elektrek, ранее Илон Маск неоднократно предостерегал о рисках, с которым человечество может столкнуться, если будет создан общий искусственный интеллект. В интервью The New York Times от 2020 года он предсказал, что ИИ-системы превзойдут людей к 2025 году. В то же время, Илон Маск является сооснователем некоммерческой исследовательской группы OpenAI, занимающейся именно развитием машинного обучения.

"Похоже, это последний из многих признаков того, что Маск постепенно превращает Tesla в компанию, занимающуюся искусственным интеллектом. Конечно, никто не спорит с тем, что автомобили по-прежнему являются основным бизнесом Tesla, но генеральный директор все чаще рассматривает Tesla как компанию, занимающуюся искусственным интеллектом и роботами", — написал журналист Electrek Фред Ламберт.

Ранее Илон Маск заявил о планах выпустить первого робота Tesla уже в 2022 году. По словам бизнесмена, машины смогут подстраиваться под владельцев и развивать уникальные черты характера. Он уверен, что со временем роботы Optimus станут верными друзьями людей и помогут им побороть одиночество.