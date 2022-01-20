Термінаторів не буде: Ілон Маск розповів, як Tesla запобіжить повстанню машин

"Зробимо все можливе. Децентралізоване управління роботами матиме вирішальне значення", — пообіцяв мільярдер.

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск задумався, як утримати контроль над роботами зі штучним інтелектом. Він присвятив цій темі публікації на своїй сторінці у Twitter.

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Tesla вже розробила ШІ, який керує системою автопілота в їхніх фірмових автомобілях, а також створює "розумного" робота-андроїда під кодовою назвою Optimus Subprime. 19 січня Ілон Маск заявив, що компанія може також зайнятися створенням "сильного" або "спільного" штучного інтелекту, який можна порівняти з людським — Artificial General Intelligence або скорочено AGI.

Штучний інтелект Tesla може зіграти роль у проєкті AGI, вважає мільярдер.

Одна з гіпотез у філософії ШІ говорить, що з часом машини усвідомлять себе як особистості, почнуть вирішувати складні проблеми і планувати майбутнє. Їхній розумовий процес може бути не схожий на людський, проте вони набудуть можливості розуміти власні думки. Щось подібне сталося у кіновсесвіті "Термінатора".

У коментарі один із користувачів Twitter застеріг Ілона Маска, що розробка AGI може "викликати демона" у вигляді штучного інтелекту, котрий вийшов з-під контролю. У відповідь глава Tesla пообіцяв вжити запобіжних заходів і не зосереджувати всі важелі управління в одних руках:

"Зробимо все можливе. Децентралізоване управління роботами матиме вирішальне значення".

Як зазначає портал Elektrek, раніше Ілон Маск неодноразово застерігав про ризики, з якими людство може зіткнутися, якщо буде створено спільний штучний інтелект. В інтерв'ю The New York Times від 2020 року він передбачив, що ШІ-системи перевершать людей до 2025 року. У той же час, Ілон Маск є співзасновником некомерційної дослідницької групи OpenAI, яка займається розвитком машинного навчання.

"Схоже, це остання з багатьох ознак того, що Маск поступово перетворює Tesla на компанію, що займається штучним інтелектом. Звичайно, ніхто не сперечається з тим, що автомобілі, як і раніше, є основним бізнесом Tesla, але генеральний директор усе частіше розглядає Tesla як компанію, займається штучним інтелектом і роботами", — написав журналіст Electrek Фред Ламберт.

Раніше Ілон Маск заявив про плани випустити першого робота Tesla вже в 2022 році. За словами бізнесмена, машини зможуть підлаштовуватися під власників і розвивати унікальні риси характеру. Він упевнений, що з часом роботи Optimus стануть вірними друзями людей і допоможуть їм подолати самотність.