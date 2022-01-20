Сайт "Дія" не работает. Техподдержка не реагирует: пользователи жалуются на сервис

Сервис "Дія" сообщил пользователям о переезде на новую площадку. Фокус запросил официальное подтверждение.

В соцсетях пользователи жалуются на сбой в работе портала "Дія" — на сайт невозможно зайти, передает Фокус.

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В Facebook еще 19 января появились сообщения от пользователей о том, что сайт сервиса "Дія" не работает.

"На сайте "Дія" не работает вход в кабинет. Техподдержка не реагирует", — сообщил Михаил Дворниченко.

В комментариях пользователи высказывали разные предположения. "Портал временно отключен пока идет расследование последствий атаки на правительственные ресурсы в ночь на 14.01", — написал один из юзеров.

"А где нотификашки-смс-ки-предупреждения для пользователей? Типа как Приват пишет, что через 2 дня с 1 до 3 ночи будут техработы?", — задается вопросом другой юзер.

"Почему не заходит в личный кабинет на веб версии сайта?", — пожаловался Дмитрий Демин на странице сервиса в Facebook.

"Нельзя зайти в кабинет на портале", — написал там же Владимир Кудрявцев.

Редакция Фокуса проверила исправен ли сервис, и выяснилось, что на момент написания новости 20 января на сайт my.diia.gov.ua вообще невозможно зайти.

[ + – ] Сайт my.diia.gov.ua недоступен

Отметим, что под постом Михаила Дворниченко и под комментариями других пользователей, пожаловавшихся на работу сайта сервиса, появилось сообщение от сервиса "Дія" о том, что портал переезжает:

"Портал "Дія" переезжает на новую платформу для еще большей безопасности ваших данных. Поэтому, временно вы не можете авторизоваться в личных кабинетах.

Наша команда работает над тем, чтобы оформление услуг онлайн стало доступным на портале "Дія" как можно быстрее. Как как только такая возможность появится – мы непременно сообщим об этом на наших официальных страницах".

[ + – ] Ответ от сервиса "Дія" в соцсетях

Фокус запросил комментарий в ГП "Дія", а также у Минцифры. Следите за нашими новостями.

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