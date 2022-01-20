Сайт "Дія" не работает. Техподдержка не реагирует: пользователи жалуются на сервис
Сервис "Дія" сообщил пользователям о переезде на новую площадку. Фокус запросил официальное подтверждение.
В соцсетях пользователи жалуются на сбой в работе портала "Дія" — на сайт невозможно зайти, передает Фокус.
В Facebook еще 19 января появились сообщения от пользователей о том, что сайт сервиса "Дія" не работает.
"На сайте "Дія" не работает вход в кабинет. Техподдержка не реагирует", — сообщил Михаил Дворниченко.
В комментариях пользователи высказывали разные предположения. "Портал временно отключен пока идет расследование последствий атаки на правительственные ресурсы в ночь на 14.01", — написал один из юзеров.
"А где нотификашки-смс-ки-предупреждения для пользователей? Типа как Приват пишет, что через 2 дня с 1 до 3 ночи будут техработы?", — задается вопросом другой юзер.
"Почему не заходит в личный кабинет на веб версии сайта?", — пожаловался Дмитрий Демин на странице сервиса в Facebook.
"Нельзя зайти в кабинет на портале", — написал там же Владимир Кудрявцев.
Редакция Фокуса проверила исправен ли сервис, и выяснилось, что на момент написания новости 20 января на сайт my.diia.gov.ua вообще невозможно зайти.
Отметим, что под постом Михаила Дворниченко и под комментариями других пользователей, пожаловавшихся на работу сайта сервиса, появилось сообщение от сервиса "Дія" о том, что портал переезжает:
"Портал "Дія" переезжает на новую платформу для еще большей безопасности ваших данных. Поэтому, временно вы не можете авторизоваться в личных кабинетах.
Наша команда работает над тем, чтобы оформление услуг онлайн стало доступным на портале "Дія" как можно быстрее. Как как только такая возможность появится – мы непременно сообщим об этом на наших официальных страницах".
Фокус запросил комментарий в ГП "Дія", а также у Минцифры. Следите за нашими новостями.
Ранее мы сообщали о том, что через "Дія.Підпис" мошенники пытались получить кредит на имя киевлянки А., у которой они украли телефон.