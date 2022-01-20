"Сайт "Дія" не працює. Техпідтримка не реагує" — користувачі скаржаться на сервіс
Сервіс "Дія" повідомив користувачам про переїзд на новий майданчик. Фокус запросив офіційне підтвердження.
У соцмережах користувачі скаржаться на збій у роботі порталу "Дія" — на сайт неможливо зайти, передає Фокус.
У Facebook ще 19 січня з'явилися повідомлення від користувачів, що сайт сервісу "Дія" не працює.
"На сайті "Дія" не працює вхід у кабінет. Техпідтримка не реагує", — повідомив Михайло Дворниченко.
У коментарях користувачі висловлювали різні припущення. "Портал тимчасово відключено, поки триває розслідування наслідків атаки на урядові ресурси в ніч на 14.01", — написав один із користувачів.
"А де нотіфікашки-смс-ки-попередження для користувачів? Типу як Приват пише, що через 2 дні з 1 до 3 ночі будуть техроботи?" — запитує інший користувач.
"Чому не заходить в особистий кабінет на вебверсії сайту?" — поскаржився Дмитро Дьомін на сторінці сервісу у Facebook.
"Не можна зайти в кабінет на порталі", — написав там же Володимир Кудрявцев.
Редакція Фокусу перевірила, чи справний сервіс, і з'ясувалося, що на момент написання новини 20 січня на сайт my.diia.gov.ua взагалі неможливо зайти.
Зазначимо, що під дописом Михайла Дворниченка та під коментарями інших користувачів, які поскаржилися на роботу сайту сервісу, з'явилося повідомлення від сервісу "Дія" про те, що портал переїжджає:
"Портал Дія переїжджає на нову платформу для ще більшої безпеки ваших даних. Тому, тимчасово ви не можете авторизуватися в особистих кабінетах.
Наша команда працює над тим, щоб оформлення послуг онлайн стало доступним на порталі "Дія" якнайшвидше. Щойно така можливість з'явиться — ми неодмінно повідомимо про це на наших офіційних сторінках.
Фокус запросив коментар у ДП "Дія", а також у Мінцифри. Слідкуйте за нашими новинами.
Раніше ми повідомляли, що через "Дія.Підпис" шахраї намагалися отримати кредит на ім'я киянки А., в якої вони вкрали телефон.