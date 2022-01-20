"Сайт "Дія" не працює. Техпідтримка не реагує" — користувачі скаржаться на сервіс

Сервіс "Дія" повідомив користувачам про переїзд на новий майданчик. Фокус запросив офіційне підтвердження.

У соцмережах користувачі скаржаться на збій у роботі порталу "Дія" — на сайт неможливо зайти, передає Фокус.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У Facebook ще 19 січня з'явилися повідомлення від користувачів, що сайт сервісу "Дія" не працює.

"На сайті "Дія" не працює вхід у кабінет. Техпідтримка не реагує", — повідомив Михайло Дворниченко.

У коментарях користувачі висловлювали різні припущення. "Портал тимчасово відключено, поки триває розслідування наслідків атаки на урядові ресурси в ніч на 14.01", — написав один із користувачів.

"А де нотіфікашки-смс-ки-попередження для користувачів? Типу як Приват пише, що через 2 дні з 1 до 3 ночі будуть техроботи?" — запитує інший користувач.

"Чому не заходить в особистий кабінет на вебверсії сайту?" — поскаржився Дмитро Дьомін на сторінці сервісу у Facebook.

"Не можна зайти в кабінет на порталі", — написав там же Володимир Кудрявцев.

Редакція Фокусу перевірила, чи справний сервіс, і з'ясувалося, що на момент написання новини 20 січня на сайт my.diia.gov.ua взагалі неможливо зайти.

[ + – ] Сайт my.diia.gov.ua недоступний

Зазначимо, що під дописом Михайла Дворниченка та під коментарями інших користувачів, які поскаржилися на роботу сайту сервісу, з'явилося повідомлення від сервісу "Дія" про те, що портал переїжджає:

"Портал Дія переїжджає на нову платформу для ще більшої безпеки ваших даних. Тому, тимчасово ви не можете авторизуватися в особистих кабінетах.

Наша команда працює над тим, щоб оформлення послуг онлайн стало доступним на порталі "Дія" якнайшвидше. Щойно така можливість з'явиться — ми неодмінно повідомимо про це на наших офіційних сторінках.

Фокус запросив коментар у ДП "Дія", а також у Мінцифри. Слідкуйте за нашими новинами.

Раніше ми повідомляли, що через "Дія.Підпис" шахраї намагалися отримати кредит на ім'я киянки А., в якої вони вкрали телефон.