Нейрочип Илона Маска готовят к первым испытаниям на людях, - Bloomberg
Пока что компания ищет профессионала, который будет контролировать вживление чипа и улаживать вопросы с американскими регуляторами.
Компания Илона Маска Neuralink нанимает специалиста для испытаний нейронного интерфейса на людях. Внимание на вакансию обратило агентство Bloomberg.
Neuralink ищет директора по клиническим испытаниям, который будет руководить вживлением мозговых имплантов добровольцам. Предполагается, что этот сотрудник также будет отвечать за взаимодействие с регулирующими органами, такими как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое подчиняется Министерству здравоохранения и социальных служб США. А еще ему предстоит разработка стандартов операционных процедур, контроль над проведением хирургических операций, составление отчетов и других документов, взаимодействие с инспекционными службами.
К кандидату на должность выдвинули такие требования:
- доскональное понимание процесса клинических тестов;
- знание законов, связанных с клиническими исследованиями;
- знание медицинской и научной терминологии;
- наличие коммуникативных и управленческих навыков;
- опыт взаимодействия с FDA;
- опыт управления исследовательскими центрами;
- опыт работы с имплантируемыми медицинскими устройствами второго или третьего класса;
- опыт работы в операционных;
- минимум 3 года опыта работы в области регулирования медицинского оборудования в США;
- опыт проведения исследований в Интегрированной среде разработки (IDE).
"В качестве директора по клиническим испытаниям вы будете тесно сотрудничать с ведущими докторами и инженерами, а также с первыми участниками клинических испытаний Neuralink", — отмечается в тексте объявления. — "Вы возглавите и поможете создать команду, ответственную за проведение клинических исследований Neuralink и разработку нормативно-правовых документов".
Neuralink необходимо провести испытания на людях, прежде чем она сможет получить одобрение FDA для использования нейроинтерфейса в медицинских целях, ведь Илон Маск обещал, что технология поможет пациентам справиться со многими неврологическими заболеваниями, такими как потеря памяти и разного рода зависимости.
Первым делом компании предстоит получить представление о том, как устройство работает на людях и определить технико-экономическое обоснование. После этого FDA должна провести проверку и одобрить начало более масштабных испытаний.
Ранее Илон Маск заявил, что испытания интерфейса Neuralink на людях начнутся в 2022 году. По словам миллиардера, компания установила более высокие стандарты безопасности, чем требует государственный регулятор США. Недавние операции на обезьянах показали, что имплант, связывающий мозг и компьютер, можно безопасно вживлять и извлекать.
В апреле Neuralink показал новую версию интерфейса мозг-машина. Во время испытания шимпанзе с вживленным имплантом смогло поиграть в пинг-понг с компьютером при помощи силы мысли.