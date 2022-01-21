Нейрочип Илона Маска готовят к первым испытаниям на людях, - Bloomberg

Пока что компания ищет профессионала, который будет контролировать вживление чипа и улаживать вопросы с американскими регуляторами.

Компания Илона Маска Neuralink нанимает специалиста для испытаний нейронного интерфейса на людях. Внимание на вакансию обратило агентство Bloomberg.

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Neuralink ищет директора по клиническим испытаниям, который будет руководить вживлением мозговых имплантов добровольцам. Предполагается, что этот сотрудник также будет отвечать за взаимодействие с регулирующими органами, такими как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое подчиняется Министерству здравоохранения и социальных служб США. А еще ему предстоит разработка стандартов операционных процедур, контроль над проведением хирургических операций, составление отчетов и других документов, взаимодействие с инспекционными службами.

К кандидату на должность выдвинули такие требования:

доскональное понимание процесса клинических тестов;

знание законов, связанных с клиническими исследованиями;

знание медицинской и научной терминологии;

наличие коммуникативных и управленческих навыков;

опыт взаимодействия с FDA;

опыт управления исследовательскими центрами;

опыт работы с имплантируемыми медицинскими устройствами второго или третьего класса;

опыт работы в операционных;

минимум 3 года опыта работы в области регулирования медицинского оборудования в США;

опыт проведения исследований в Интегрированной среде разработки (IDE).

"В качестве директора по клиническим испытаниям вы будете тесно сотрудничать с ведущими докторами и инженерами, а также с первыми участниками клинических испытаний Neuralink", — отмечается в тексте объявления. — "Вы возглавите и поможете создать команду, ответственную за проведение клинических исследований Neuralink и разработку нормативно-правовых документов".

[ + – ] Процесс установки чипа Neuralink

Neuralink необходимо провести испытания на людях, прежде чем она сможет получить одобрение FDA для использования нейроинтерфейса в медицинских целях, ведь Илон Маск обещал, что технология поможет пациентам справиться со многими неврологическими заболеваниями, такими как потеря памяти и разного рода зависимости.

Первым делом компании предстоит получить представление о том, как устройство работает на людях и определить технико-экономическое обоснование. После этого FDA должна провести проверку и одобрить начало более масштабных испытаний.

Ранее Илон Маск заявил, что испытания интерфейса Neuralink на людях начнутся в 2022 году. По словам миллиардера, компания установила более высокие стандарты безопасности, чем требует государственный регулятор США. Недавние операции на обезьянах показали, что имплант, связывающий мозг и компьютер, можно безопасно вживлять и извлекать.

В апреле Neuralink показал новую версию интерфейса мозг-машина. Во время испытания шимпанзе с вживленным имплантом смогло поиграть в пинг-понг с компьютером при помощи силы мысли.