Нейрочип Ілона Маска готують до перших випробувань на людях, — Bloomberg

Поки що компанія шукає професіонала, який контролюватиме вживлення чипа та вирішуватиме питання з американськими регуляторами.

Компанія Ілона Маска Neuralink наймає фахівця для випробувань нейронного інтерфейсу на людях. Увагу на вакансію звернуло агентство Bloomberg.

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Neuralink шукає директора з клінічних випробувань, який керуватиме вживленням мозкових імплантів добровольцям. Передбачається, що цей співробітник також відповідатиме за взаємодію з регулювальними органами, такими як Управління із санітарного нагляду якості харчових продуктів і медикаментів (FDA), яке підпорядковується Міністерству охорони здоров'я та соціальним службам США. А ще він має розробку стандартів операційних процедур, контроль за проведенням хірургічних операцій, складання звітів та інших документів, взаємодію з інспекційними службами.

До кандидата на посаду висунули такі вимоги:

досконале розуміння процесу клінічних тестів;

знання законів, пов'язаних із клінічними дослідженнями;

знання медичної та наукової термінології;

наявність комунікативних та управлінських навичок;

досвід взаємодії із FDA;

досвід керування дослідницькими центрами;

досвід роботи з медичними пристроями, що імплантуються, другого або третього класу;

досвід роботи в операційних;

мінімум 3 роки досвіду роботи в галузі регулювання медичного обладнання у США;

досвід проведення досліджень в Інтегрованому середовищі розробки (IDE).

"У ролі директора з клінічних випробувань ви будете тісно співпрацювати з провідними лікарями та інженерами, а також з першими учасниками клінічних випробувань Neuralink", — наголошується в тексті оголошення. — "Ви очолите та допоможете створити команду, відповідальну за проведення клінічних досліджень Neuralink та розробку нормативно-правових документів".

[ + – ] Процес встановлення чипа Neuralink

Neuralink необхідно провести випробування на людях, перш ніж вона зможе отримати схвалення FDA для використання нейроінтерфейсу в медичних цілях, адже Ілон Маск обіцяв, що технологія допоможе пацієнтам впоратися з багатьма неврологічними захворюваннями, такими як втрата пам'яті та різного роду залежності.

Насамперед компанії належить отримати уявлення про те, як пристрій працює на людях та визначити техніко-економічне обґрунтування. Після цього FDA має провести перевірку та схвалити початок більш масштабних випробувань.

Раніше Ілон Маск заявив, що випробування інтерфейсу Neuralink на людях розпочнуться у 2022 році. За словами мільярдера, компанія встановила вищі стандарти безпеки, аніж вимагає державний регулятор США. Нещодавні операції на мавпах показали, що імплант, який зв'язує мозок та комп'ютер, можна безпечно вживляти та вилучати.

У квітні Neuralink показав нову версію інтерфейсу мозок-машина. Під час випробування шимпанзе з імплантованим імплантом зміг пограти в пінг-понг з комп'ютером за допомогою сили думки.