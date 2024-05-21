Другий пішов: Neuralink схвалили встановлення імплантату наступному пацієнту ще глибше в мозок

Попри невдачі з першим мозковим чипом компанії Ілона Маска дозволили йти далі та встановити мозковий імплантат наступному пацієнту.

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На початку поточного року компанія Ілона Маска Neuralink вперше імплантувала імплантат у мозок людини, попри всі страхітливі подробиці попередніх випробувань. Раніше Фокус писав про те, що за словами джерел, мавпи з імплантатами Neuralink дряпали голову до крові та вмирали в страшних муках, пише Futurism.

Першим пацієнтом став 29-річний паралізований Ноланд Арбо, який після імплантації чіпа був здоровий і зміг керувати курсором на екрані монітора за допомогою "сили думки". На жаль, більшість із 64 ниткоподібних дротів, під'єднаних до чіпа Арбо, почали слабшати, унаслідок чого доброволець втратив частину функціональності мозкового чіпа лише за місяць після того, як його встановили.

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Пізніше компанія Ілона Маска заявила про те, що готова повторити експеримент, імплантувавши мозковий чіп другому добровольцю — цього разу вчені планують помістити його ще глибше в мозок людини. Попри проблеми, що виникли з першим пацієнтом, Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) дало Neuralink зелене світло на проведення імплантації.

Зазначається, що компанія Ілона Маска отримала добро від FDA, імовірно, тому, що запропонувала розв'язання проблем, які спостерігалися в першого випробовуваного. Відомо, що вчені пропонують імплантувати дроти, тонші за людську волосину, ще глибше в мозок пацієнта — є ймовірність, що це спрацює й виправить невдачі першого експерименту.

Раніше Арбо описав свої відчуття від прожитого ним досвіду. За словами пацієнта, у нього з'явилася неймовірна можливість знову спілкуватися з друзями та грати у відеоігри, використовуючи свій мозок. Однак пізніше пацієнт був емоційно розчавлений, коли почав "втрачати контроль". Арбо зазначає, що швидка втрата емоційності незабаром після встановлення чіпа призвела до "величезних емоційних втрат".

За деякими даними Neuralink впровадила алгоритмічні обхідні шляхи для кращої інтерпретації даних від імплантату Арбо, адже наразі недоторканими залишаються лише 15% і продовжують передавати дані віддалено.

Відомо, що після схвалення FDA компанії належить відібрати другого добровольця з понад 1000 кандидатів. Імовірно, друга імплантація мозкового чіпа пацієнту може відбутися вже в червні нинішнього року.

Раніше Фокус писав про те, що китайський мозковий чіп NEO вживили першій людині: як він працює.