Второй пошел: Neuralink одобрили установку имплантата следующему пациенту еще глубже в мозг

Несмотря на неудачи с первым мозговым чипом компании Илона Маска разрешили идти дальше и установить мозговой имплантат следующему пациенту.

Related video

В начале текущего года компания Илона Маска Neuralink впервые вживила имплантат в мозг человека, несмотря на все устрашающие подробности предыдущих испытаний. Ранее Фокус писал о том, что по словам источников, обезьяны с имплантатами Neuralink царапали голову до крови и умирали в страшных муках, пишет Futurism.

Первым пациентом стал 29-летний парализованный Ноланд Арбо, который после вживления чипа был здоров и смог управлять курсором на экране монитора с помощью "силы мысли". Увы, большинство из 64 нитевидных проводов, подключенных к чипу Арбо, начали ослабевать, в результате чего доброволец потерял часть функциональности мозгового чипа всего через месяц после того, как он был установлен.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Позже компания Илона Маска заявила о том, что готова повторить эксперимент, вживив мозговой чип второму добровольцу — на этот раз ученые планируют поместить его еще глубже в мозг человека. Несмотря на проблемы, возникшие с первым пациентом, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало Neuralink зеленый свет на проведение имплантации.

Отмечается, что компания Илона Маска получила добро от FDA, вероятно, потому, что предложила решение проблем, наблюдаемых у первого испытуемого. Известно, что ученые предлагают вживить провода тоньше человеческого волоса еще глубже в мозг пациента — существует вероятность, что это сработает и исправит неудачи первого эксперимента.

Ранее Арбо описал свои ощущения от прожитого им опыта. По словам пациента, у него появилась невероятная возможность вновь общаться с друзьями и играть в видеоигры, используя свой мозг. Однако позже пациент был эмоционально раздавлен, когда начал "терять контроль". Арбо отмечает, что быстрая потеря эмоциональности вскоре после установки чипа привела к "огромным эмоциональным потерям".

По некоторым данным Neuralink внедрила алгоритмические обходные пути для лучшей интерпретации данных от имплантата Арбо, так как в данный момент нетронутыми остаются лишь 15% и продолжают передавать данные удаленно.

Известно, что после одобрения FDA компании предстоит отобрать второго добровольца из более чем 1000 кандидатов. Предположительно, вторая имплантация мозгового чипа пациенту может произойти уже в июне нынешнего года.

Ранее Фокус писал о том, что китайский мозговой чип NEO вживили первому человеку: как он работает.