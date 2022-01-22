Минцифра запустит в "Дії" услуги для отлеживания личных данных после "взлома", - Федоров

По словам министра, утечка информации, которую пытаются продать после кибератаки, произошла еще до запуска сервиса.

После массовой кибератаки Министерство цифровой трансформации планирует запустить две новые услуги, чтобы украинцы могли отслеживать хранение и использование своих персональных данных. Подробности министр Михаил Федоров рассказал на своем Телеграм-канале.

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По его словам, Минцифры планирует в ближайшее время запустить в приложении "Дія" услугу под названием єЗахист — с ее помощью любой пользователь сможет узнать, какие государственные реестры хранят персональную информацию о них. Кроме того, она ознакомит украинцев с базовыми правилами кибербезопасности. После этого ведомство планирует запустить сервис, который будет отправлять гражданам сообщение каждый раз, когда чиновник будет проверять их данные в реестре.

Такое заявление Михаил Федоров сделал на фоне сообщений о "сливе" персональной информации о 2 млн украинцев из "Дії". По его словам, такие новости появляются регулярно, однако сейчас остро воспринимаются украинцами из-за обострения информационной войны.

"Мы активно изучаем все кейсы, это оказываются скомплектованные данные из разных источников, которых ранее было море в сети, часто из одного популярного банка. Это было еще до старта работы Минцифры и создания Дії", — подчеркнул министр.

Он добавил, что объявления о продаже базы данных "Дії" распросраняются в Сети уже около недели, появились также онлайн боты, которые предлагают пользователям "узнать информацию о себе". Минцифры начало расследовать публикацию объявлений о продаже базы данных, блокирует такие онлайн-ресурсы и вкладывает дополнительные средства в защиту реестров.

Ранее писали, что неизвестный хакер продает в Сети базу данных граждан, якобы из сервиса "Дія", за $15 тыс. Как утверждает автор объявления, в его руках оказались записи о 2 млн украинцев, включая ИНН, номера телефонов и паспортные данные, в доказательство он разместил ознакомительные фрагменты весом более 11 ГБ в форматах SQL, JPG и JSON. Хакер пообещал позже разместить информацию из Минрегионов, МВД и других государственных реестров.

В Минцифры заявили, что "слив" данных из "Дії" является ложью, которую распространяют в рамках гибридной войны. Как утверждают чиновники, в базе, выставленной на продажу, содержится старая информация, полученная не позднее 2019 года. Однако Фокус обнаружил некоторые данные, датируемые 2021 годом.