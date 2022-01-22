Мінцифра запустить у "Дії" послуги для відслудковування даних після "злому", — Федоров

За словами міністра, витік інформації, яку намагаються продати після кібератаки, стався ще до запуску сервісу.

Після масової кібератаки Міністерство цифрової трансформації планує запустити дві нові послуги, щоб українці мали змогу відстежувати зберігання та використання своїх персональних даних. Подробиці міністр Михайло Федоров розповів на своєму телеграм-каналі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, Мінцифри планує найближчим часом запустити у додатку "Дія" послугу під назвою "єЗахист" — за її допомогою будь-який користувач зможе дізнатися, які державні реєстри зберігають персональну інформацію про них. Крім того, вона ознайомить українців із базовими правилами кібербезпеки. Після цього відомство планує запустити сервіс, який надсилатиме громадянам повідомлення щоразу, коли чиновник перевірятиме їх дані у реєстрі.

Таку заяву Михайло Федоров зробив на тлі повідомлень про "злив" персональної інформації про 2 млн. українців з "Дії". За його словами, такі новини з'являються регулярно, проте зараз гостро сприймаються українцями через загострення інформаційної війни.

"Ми активно вивчаємо всі кейси, це виявляються скомплектовані дані з різних джерел, яких раніше було море в мережі, часто з одного популярного банку. Це було ще до старту роботи Мінцифри та створення Дії", — наголосив міністр.

Він додав, що оголошення про продаж бази даних "Дії" розповсюджуються в Мережі вже близько тижня, з'явилися також онлайн боти, які пропонують користувачам "дізнатися інформацію про себе". Мінцифри почало розслідувати публікацію оголошень про продаж бази даних, блокує такі онлайн-ресурси та вкладає додаткові кошти на захист реєстрів.

Раніше писали, що невідомий хакер продає в Мережі базу даних громадян, нібито з сервісу "Дія", за $15 тис. Як стверджує автор оголошення, в його руках опинилися записи про 2 млн українців, включаючи ІПН, номери телефонів та паспортні дані, на доказ він розмістив ознайомчі фрагменти вагою понад 11 ГБ у форматах SQL, JPG та JSON. Хакер пообіцяв пізніше розмістити інформацію з Мінрегіонів, МВС та інших державних реєстрів.

У Мінцифри заявили, що "злив" даних із "Дії" є брехнею, яку поширюють у рамках гібридної війни. Як стверджують чиновники, база, виставлена на продаж, містить стару інформацію, отриману не пізніше 2019 року. Однак Фокус виявив деякі дані, що датуються 2021 роком.