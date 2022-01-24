Без интернета целая страна: хакеры атаковали Андорру во время геймерского турнира (видео)

Хакеры устроили DDoS-атаку на команду стримеров из Андорры, которая считалась фаворитом турнира SquidCraft Games по мотивам "Игры в кальмара".

Andorra Telecom — единственный интернет-провайдер в Андорре — неоднократно подвергался DDoS-атакам в во время турнира SquidCraft Games. В итоге команду Андорры исключили из турнира, т.к. выбыли по меньшей мере восемь стримеров, Об этом сообщает Tom’s Hardware.

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22 января хакеры прибегли к DDoS-атакам, мишенью которых предположительно была команда стримеров из Андорры, которая считалась фаворитом турнира. Ко всему прочему, от действий хакеров пострадали и жители этой страны.

Что за турнир SquidCraft Games?

Шестидневный турнир SquidCraft Games Minecraft — широко ожидаемое событие в мире гейминга. Это игра-симулятор по мотивам сериала Netflix "Игра в кальмара". Призовой фонд турнира составляет 100 тыс. долларов. в нем участвовали 150 игроков.

В пиковые часы аудитория стрима достигала миллиона зрителей.

Испаноязычная пресса сообщила, что первый день соревнования прошел без инцидентов, игра была частной. Эпизоды игры под названием "зеленый свет, красный свет" и "прячься и ищи" прошли удачно.

Игру "печенье" пришлось перенести на следующий день из-за проблем, связанных с программным обеспечением. Но затем случилась DDoS-атака, предположительно направленная на андорских стримеров. Восемь участников одновременно остались без интернета. По всей территории страны в течение более чем получаса с начала атаки не было интернета.

На следующий игровой день стримеры из Андорры продолжили участие в "Игре в кальмара". Однако повторная хакерская атака обрушила серверы Andorra Telecom, и организаторам турнира в Twitch не оставалось ничего, как исключить команду.

Обозреватели из NetBlocks подтвердили, что атака в субботу вечером проводилась в отношении стримеров из Team Andorra.

Ранее Фокус сообщал, что из-за DDoS-атак русских украинские сайты стали частью бот-сетей. Предположительно киберпреступники прибегли к новому механизму кибератак, к которому не прибегали прежде.